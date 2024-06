Nvidia : sa capitalisation dépasse désormais celle d’Apple – Où s’arrêtera-t-elle ?

Nous vous l’expliquions il y a une semaine : l’action de Nvidia (NVDA) ne cessait de grimper, et la capitalisation de l’entreprise dépasse à elle seule l'entièreté du CAC 40. Mais elle ne s’est pas arrêtée là : elle vient de dépasser la capitalisation du géant Apple, et s’approche de celle de Microsoft.

Ce que cela veut dire, c’est que Nvidia pourrait prochainement devenir la société la plus capitalisée au monde :

Les 5 entreprises les plus capitalisées au monde

Nvidia rejoint le club très select des entreprises dont la capitalisation dépasse les 3 000 milliards de dollars. Il ne lui manque plus qu’une centaine de milliards de dollars pour dépasser le géant Microsoft.

Ce que cela veut aussi dire, c’est que Nvidia dépasse à elle seule la capitalisation totale des cryptomonnaies, qui atteint aujourd’hui 2 700 milliards de dollars environ.

