Bourse : Nvidia pèse désormais plus que l'intégralité du CAC 40

Où s’arrêtera Nvidia (NVDA) ? Le cours de l’action du constructeur de processeurs graphiques ne cesse de s’envoler. La capitalisation de la société dépasse maintenant celle du CAC 40. Retour sur le tsunami Nvidia.

Nvidia pèse plus que le CAC 40 français

Nvidia semble inarrêtable. Sa percée en Bourse laisse même les plus optimistes pantois : elle pèse désormais 2 800 milliards de dollars environ, juste derrière une Apple qui pourrait bien se voir croquée :

L’action de Nvidia talonne désormais celle d’Apple, à la 4e place des plus grosses capitalisations mondiales

Au total, Nvidia a progressé de +713 % depuis le début de l’année, une performance très rarement vue en Bourse. Pour comparaison, sa capitalisation actuelle dépasse l’intégralité du CAC 40 français, c’est-à-dire 40 actions les plus négociées parmi lesquelles on trouve Hermès, LVMH, L’Oréal ou encore Kering.

Le seuil psychologique des 1 000 dollars par action NVDA avait été atteint il y a une semaine, et la percée n’a fait que continuer depuis :

La percée stratosphérique de l’action de Nvidia depuis le début de l’année

Des résultats stratosphériques et le soutien d’Elon Musk

Ces derniers jours, la poursuite de la hausse a été accélérée suite à la publication des résultats de l’entreprise. Au premier trimestre, Nvidia s’est payé le luxe de dépasser les attentes, avec des revenus de 26 milliards de dollars. C’est un chiffre trois fois plus élevé que l’année dernière : au premier trimestre 2023, Nvidia n’avait en effet engrangé « que » 7,1 milliards de dollars.

La raison de cet engouement, ce sont les besoins en processeurs graphiques, qui explosent dans le sillage de l’intelligence artificielle générative. Google, OpenAI et consorts avalent les puces surpuissantes à toute vitesse, lancés dans une course technologique sans précédent.

Face à cela, Nvidia aligne ses produits, et bénéficie désormais d’un autre soutien de taille : Elon Musk. Celui-ci a en effet révélé ce week-end que sa startup d’intelligence artificielle, qui construit Grok, s'alimenterait auprès de Nvidia… Et que les GPU produits seraient au moins 4 fois plus gros que ceux qui existent actuellement sur le marché. L’’avenir semble donc radieux pour Nvidia.

