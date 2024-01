Le Nasdaq, le New York Stock Exchange et d’autres acteurs boursiers ont rencontré la SEC pour évoquer les ETF Bitcoin spot

Un signe de plus que les choses avancent du côté des ETF Bitcoin spot ? Les équipes du Nasdaq, du New York Stock Exchange (NYSE), ainsi que d’autres acteurs ont eu rendez-vous hier avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Il s’agirait de discuter des derniers ajustements avant un éventuel lancement des ETF. Zoom sur ce que l’on sait pour l’instant.