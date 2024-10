La SEC fait appel de son procès contre Ripple (XRP) malgré la décision d'août dernier

En août dernier, la juge Analisa Torres infligeait à Ripple (XRP) une amende de 125 millions de dollars dans son litige avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Malgré ce montant conséquent, l’entreprise considérait ceci comme une victoire, étant donné que la Commission demandait 2 milliards de dollars à l’origine.

Après qu'un an plus tôt, la juge Analisa Torres a également refusé de reconnaître la vente de XRP sur le marché secondaire comme une vente de titre non enregistrée, cela a constitué une deuxième déconvenue pour la SEC dans ce bras de fer. Ainsi, c'est dans ce contexte que la SEC a fait appel mercredi de la décision du 7 août dernier :

Désormais, ce montant de 125 millions de dollars d'amende pour Ripple est donc en suspens, dans l'attente d'un nouveau jugement.

Après ce choix de la SEC, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, ainsi que Stuart Alderoty, son responsable légal, ont réagi sur X.

De son côté, Stuart Alderoty considère cette décision comme décevante, mais pas surprenante. Il accuse ainsi l'agence gouvernementale de mener une guerre de litige contre l'industrie et souligne la démission de Gurbir S. Grewal, le directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC une heure plus tôt, ce qu'il qualifie ironiquement de coïncidence :

