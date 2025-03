XRP en lutte pour préserver ses ambitions - Analyse de la crypto de Ripple du 18 mars 2025

L’apaisement géopolitique avec une rencontre prévue entre Trump et Poutine suscitent l’espoir d’un cessez-le-feu en Ukraine. Pendant ce temps, le XRP reste résilient malgré une baisse de 50 % de ses volumes d’échange sur les marchés dérivés et un biais de plus en plus favorable aux vendeurs.