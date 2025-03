Ripple obtient une licence à Dubaï et compte bien révolutionner les paiements cryptos sur place

Ripple, la société spécialisée dans les paiements basés sur la blockchain, vient d'obtenir une licence réglementaire complète de la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Cette approbation lui permet d'opérer officiellement dans le Dubai International Financial Centre (DIFC), une zone économique des Émirats arabes unis dotée de sa propre politique fiscale et réglementaire.