Coinbase et Ripple (XRP) épinglées pour leurs contributions politiques

Coinbase et Ripple (XRP) ont-elles fait preuve de trop de zèle lors de la campagne présidentielle américaine ? Oui, selon le Centre pour la transparence politique, qui épingle les 2 sociétés crypto.

Coinbase et Ripple épinglées par un organisme de surveillance des financements politiques

Coinbase et Ripple ont été parmi les sociétés les plus ouvertement favorables à Donald Trump lors de la campagne présidentielle qui l’a amenée au pouvoir. Dans l’ensemble, l’écosystème crypto a rejoint massivement le candidat républicain, qui a fondé une partie de sa campagne sur l’ouverture aux activités liées aux cryptomonnaies.

Le Centre pour la transparence politique, une organisation à but non lucratif, pointe cependant du doigt l’« opacité » qui entoure selon elle les financements faits à la campagne républicaine. Les acteurs de l’écosystème crypto seraient en effet passé par des financements parfois détournés, sans que leurs efforts de lobbying soient clarifiés auprès des consommateurs.

Des financements contre la clémence du régulateur ?

L’organisme note par ailleurs que les sociétés qui ont publiquement soutenu Donald Trump sont aussi pour beaucoup celles qui ont bénéficié d’une exonération de la part de la SEC quelques semaines plus tard.

Le Centre pour la transparence rappelle également que des sommes très importantes ont été allouées pour acheter de l’influence :

« Les détenteurs de plateformes d’échange de cryptomonnaies et d’autres grands distributeurs d’actifs ont assez peu discrètement injecté des dizaines de millions de dollars dans des courses électorales locales et à l’échelle de l’État cette année. »

Coinbase et Ripple Labs figurent parmi les plus grands contributeurs de Fairshake, un groupe d’influence politique qui a réussi à faire battre plusieurs candidats non favorables au secteur des cryptomonnaies. Or cela peut poser un risque de perception, toujours selon le Centre pour la transparence politique :

« Cela ignore les risques systémiques liés au fait d’être perçu comme un acteur purement politique et entraîne un risque réputationnel majeur pour Coinbase et Ripple Labs. »

La question des dons politiques de la part d’entreprises privées

Le rapport pointe ainsi du doigt les dons de Coinbase et Ripple et les met en regard des dons de la part de Sam Bankman-Fried et de FTX aux candidats démocrates. Pour rappel, ces dons embarrassants avaient conduit les démocrates à se détacher plus nettement des cryptomonnaies. Le risque est donc aussi présent pour Coinbase et Ripple, selon le rapport :

« L’industrie risque d’attirer encore plus l’attention sur elle-même et sur les arguments en faveur de la régulation qu’elle cherche désespérément à éviter, accentuant ainsi la volatilité et aggravant son préjudice réputationnel. »

Coinbase en particulier serait particulièrement peu transparente sur la manière dont l’entreprise dépense des fonds à visée politique, quand on la compare à d’autres grands acteurs comme Microsoft ou Google :

"Coinbase est extrêmement déficient, y compris dans les politiques de contrôle les plus élémentaires en matière de transparence et de supervision de ses fonds d’entreprise. »

Il est donc probable que ces questions émergent à nouveau, lorsque l’enthousiasme qui a mené un président pro-crypto au pouvoir sera retombé.

Source : Centre pour la transparence politique

