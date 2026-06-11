Vers un revenu universel financé par l’IA ? Donald Trump souhaite rencontrer les dirigeants du secteur

Le développement actuel de l’intelligence artificielle excite autant les investisseurs qu’il inquiète les nombreux professionnels dont l’activité se retrouve menacée. Une situation à laquelle Donald Trump semble vouloir trouver une solution, en rencontrant les principaux dirigeants du secteur. Doit-on y voir la perspective d’un revenu universel financé par l’IA ?

Donald Trump demande aux acteurs de l'IA de « rendre quelque chose à la population »

Le débat ne se résume plus au clivage bien trop simpliste qui consiste à opposer le fait de travailler ou non pour gagner de l'argent. En effet, l'époque actuelle se retrouve face à de nouveaux enjeux qui impliquent notamment de trouver un moyen d'absorber le choc social déclenché par l'arrivée de l'intelligence artificielle, et sa capacité à faire exploser le chômage dans des proportions inquiétantes.

Et pour cause, cette innovation déjà très largement adoptée repose essentiellement sur le fait de remplacer une quantité très importante de métiers à l'aide de ses agents IA, au profit de sociétés dont les valorisations représentent des centaines de milliards de dollars, comme SpaceX (1 800 milliards de dollars), Anthropic (970 milliards de dollars) et OpenAI (850 milliards de dollars).

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Une situation vis-à-vis de laquelle le président des États-Unis semble vouloir prendre les devants, en annonçant sa volonté de rencontrer les responsables des principales sociétés américaines actives dans le secteur, afin de discuter de « la possibilité de rendre quelque chose à la population ».

Je vais très bientôt rencontrer les 12 ou 15 plus hauts dirigeants d’entreprise, et nous discuterons de la possibilité de rendre quelque chose à la population. Si nous le faisons, le public deviendra très riche. Je pense qu’ils le feront, et je pense que cela rendra cette initiative très populaire. Donald Trump

Doit-on y voir la perspective d'un revenu universel ? Quoi qu'il en soit, Donald Trump semble décidé à trouver un moyen d'amortir le choc de l'IA auprès de la population américaine...

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« Créer une sorte de partenariat avec les Américains »

Une initiative très certainement motivée par les inquiétudes formulées dans le cadre d'une récente enquête de Reuters qui met en lumière le fait que la moitié des Américains craignent que le développement de l'IA ne les mette au chômage, eux ou l'un de leurs proches.

Difficile de dire avec précision ce que Donald Trump souhaite obtenir dans le cadre de ces rencontres au sommet, même s'il a précisé lors de son intervention à bord d'Air Force One que les investissements publics de son gouvernement dans le secteur de l'intelligence artificielle pourraient permettre de « créer une sorte de partenariat avec les Américains ».

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Une initiative qui repose sur un timing de toute évidence bien précis, alors que la société SpaceX se prépare à opérer l'une des plus importantes introduction en bourse de l'histoire, à l'aide d'une valorisation largement augmentée par l'intégration de la startup xAI d'Elon Musk en début d'année.

Et que dire des IPO également programmées par Anthropic (Claude) et OpenAI (ChatGPT), qui ambitionnent toutes deux de dépasser les 1 000 milliards de dollars ?

Autant d'entreprises dont Donald Trump devrait être amené à rencontrer les dirigeants dans un avenir proche - même s'il n'a pas explicitement donné de noms - aux côtés d'autres géants du secteur de l'IA comme Google, Microsoft, Nvidia et Meta (liste non exhaustive).

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Source : Reuters

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