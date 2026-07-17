Accéder aux publications de Donald Trump avant les autres ? Trump Media propose un flux de données payant

Déjà visé par de nombreuses affaires de conflits d’intérêts et de délits d’initié, Donald Trump persiste et signe en dévoilant un improbable flux de données payant permettant aux acteurs financiers d’accéder en priorité à ses publications sur le réseau Truth Social. Une « Truth API » directement gérée par la société Trump Media & Technology Group…

« Truth API » : un accès rapide et privilégié aux publications de Donald Trump

La finance traditionnelle traîne de nombreuses casseroles en lien à des affaires de fraudes massives - dont les montants dépassent très largement les quelques cas recensés dans le secteur des cryptomonnaies, pourtant régulièrement pointé du doigt dans le domaine - mais cela se passait jusqu'à présent en toute discrétion... avant que Donald Trump ne débarque dans cette équation.

En effet, le président des États-Unis fait preuve d'une décomplexion assez stupéfiante dans le domaine, au point de devenir le principal obstacle à l'adoption du cadre réglementaire du marché crypto CLARITY Act auquel les démocrates souhaitent imposer une clause d'éthique destinée à encadrer les risques de fraude impliquant des membres de son administration.

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Une déconvenue qui ne semble pas gêner le président des États-Unis, puisque sa société Trump Media & Technology Group vient d'annoncer le lancement d'un tout nouveau produit appelé « Truth API ». Le but ? Proposer un flux de données payant et sous licence aux acteurs financiers offrant un accès rapide et privilégié aux publications les plus influentes du réseau Truth Social, dont - bien évidemment - celles de Donald Trump.

Certains observateurs avertis ne manqueront pas de trouver quelques similitudes entre cette offre surréaliste et les groupes de pump and dump sur Telegram, d'autant plus si l'on considère la capacité de Donald Trump à ébranler régulièrement les places boursières mondiales avec des annonces choc... rapidement démenties ou atténuées par la réalité des faits.

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Une source de revenus récurrente et significative pour Trump Media & Technology Group

Selon les informations recueillies par Reuters, ce flux de données serait avant tout destiné aux organisations « les plus affectées par le coût d'un retard dans l'accès à l'information », comme par exemple les sociétés de trading algorithmique ou « les entreprises qui accordaient jusqu'à présent une importance particulière au suivi des publications influentes sur Truth en s'appuyant sur une surveillance manuelle ».

De ce fait, les acteurs financiers impliqués pourraient avoir accès aux publications des 10 comptes les plus influents de Truth Social avant même que les médias n'accèdent aux informations concernées, comme une hausse des taxes douanières, une frappe militaire en Iran ou la réouverture-fermeture du détroit d'Ormuz et ses conséquences sur le prix du pétrole et l'économie mondiale.

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Pas de quoi inquiéter le responsable de Trump Media & Technology Group, Kevin McGurn, qui explique comment « les marchés réagissent déjà aux publications sur Truth Social... À mesure que son adoption progressera, nous pensons que Truth API deviendra une source de revenus récurrente et significative pour l'entreprise ».

Le lancement officiel de la « Truth API » est programmé pour le 1er août.

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Source : Reuters

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