Hyperliquid progresse malgré la pression réglementaire – Récap de la nuit du 13 au 14 juillet 2026

Hyperliquid s’impose face aux exchanges centralisés, tandis que les États-Unis remboursent 81 milliards de dollars après un revers judiciaire. La tension géopolitique monte autour du CLARITY Act et du détroit d’Ormuz, alors que Telegram fait face à la suspension de son domaine principal.

Hyperliquid progresse malgré la pression réglementaire

Hyperliquid a atteint une part record de 9,1 % de l'open interest total sur les contrats perpétuels, surpassant plusieurs exchanges centralisés. Cette progression confirme la domination croissante de la plateforme décentralisée.

Cette montée en puissance attire toutefois l’attention des régulateurs : la FCA britannique a placé Hyperliquid sur sa liste noire, tandis que la CFTC américaine étudie un cadre pour les contrats perpétuels crypto.

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Les États-Unis contraints à rembourser 81 milliards de dollars

Les États-Unis ont procédé au remboursement de 81 milliards de dollars à la suite de l’annulation par la Cour suprême des tarifs douaniers imposés par Donald Trump.

Ces droits de douane, jugés illégaux le 20 février 2026, avaient provoqué des tensions commerciales mondiales. Ce remboursement massif représente un revers tant politique qu’économique pour l’administration Trump, qui avait misé sur une politique fortement protectionniste.

Trump renforce sa ligne crypto et géopolitique

Donald Trump a annoncé que les États-Unis prenaient le contrôle du détroit d’Ormuz après la fin du cessez-le-feu avec l’Iran et la hausse du Brent. Le président a également affirmé que la Chine cherchait à dominer les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle, appelant le Sénat à adopter le CLARITY Act afin de clarifier la régulation crypto. Ce texte gagne du soutien, notamment celui de l’Association fédérale des agents des forces de l’ordre, renforçant son poids législatif.

Telegram coupé de son domaine t.me

Le domaine t.me de Telegram a été suspendu par le registre .me et retiré du DNS mondial, rendant potentiellement l’application inaccessible via cette adresse. Cette suspension administrative intervient alors que le fondateur de Telegram, Pavel Durov, fait l’objet d’un contrôle judiciaire en France et que la plateforme subit une forte pression institutionnelle.

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