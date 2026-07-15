Le gouvernement américain prêt à vendre du Bitcoin ?

Le gouvernement américain a déplacé près de 288 millions de dollars de Bitcoin et d'Ether confisqués vers Coinbase Prime. Un mouvement qui alimente les interrogations sur une éventuelle vente, malgré le décret signé par Donald Trump pour préserver une réserve stratégique de BTC.

288 millions de dollars en cryptos transférés vers Coinbase Prime

Des portefeuilles liés au gouvernement américain ont déplacé environ 288 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) confisqués vers Coinbase Prime lundi, selon les données blockchain d’Arkham Intelligence. L’opération s’est étalée sur une demi-journée, avec un détail technique intéressant : l’Ether a été envoyé directement, tandis que le Bitcoin a transité par des adresses intermédiaires fraîchement créées avant d’atterrir sur la plateforme.

THE US GOVERNMENT JUST DEPOSITED $280M OF CRYPTO TO COINBASE PRIME The US Government just deposited a total of $288.33M of BTC and ETH to Coinbase Prime. This includes confiscations from Brian Krewson, BTC-e, and Ryan Farace. Will they be selling it all? pic.twitter.com/M5srRI3KJU — Arkham (@arkham) July 13, 2026

Dans le détail, un wallet lié à l’affaire Ryan Farace, dite « xanaxman » (un trafiquant de Xanax), a transféré 2 875 BTC pour environ 178 millions de dollars. Un second portefeuille rattaché à l’exchange défunt BTC-e a fait suivre 925,512 BTC, soit près de 57 millions de dollars. Côté Ether, un wallet connecté à Brian Krewson, cet employé d’Oracle impliqué dans un schéma de blanchiment de 54 millions de dollars, a envoyé directement 30 007 ETH vers un dépôt Coinbase Prime.

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Un mouvement en contradiction avec le décret de Trump

Cette manœuvre soulève une question de taille. En mars 2025, Donald Trump avait signé un décret présidentiel instaurant une réserve stratégique de Bitcoin, alimentée par les cryptos saisies lors de procédures judiciaires. Ce texte interdisait explicitement la vente des BTC ainsi accumulés, considérés comme un actif national de long terme, à l’image de l’or.

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Le transfert vers un exchange, même via Coinbase Prime qui offre aussi des services de custody, est traditionnellement interprété comme une préparation à la vente. Les grosses positions sont normalement conservées dans un cold wallet pour des raisons de sécurité. Coinbase Prime gère toutefois plusieurs fonctions, dont le staking, le financement ou les transactions OTC (de gré à gré), ce qui laisse plusieurs scénarios ouverts.

De plus, il faut relativiser l'ampleur de l'opération. Les portefeuilles du gouvernement américain détiendraient encore environ 20,65 milliards de dollars de cryptomonnaies, soit 324 552 BTC, 28 394 ETH et 145,5 millions d'USDT. Ces 288 millions de dollars ne représentent donc qu'une faible partie du trésor de guerre crypto de Washington.

Par ailleurs, un mouvement distinct de 140,214 BTC entre deux adresses Coinbase Prime contrôlées par le gouvernement et un cold wallet de Coinbase a également été repéré. Cette transaction ressemble davantage à une réorganisation interne des actifs qu'à une préparation de vente.

Des tokens USDT liés à l'Iran immobilisés

L'importante réserve d'USDT détenue par le gouvernement américain illustre également la place croissante des stablecoins dans les opérations menées par Washington. En parallèle des saisies de Bitcoin et d'Ether, les autorités américaines collaborent régulièrement avec Tether pour faire appliquer les sanctions financières. En juillet, les États-Unis ont ainsi sanctionné quatre portefeuilles Tron liés à la Banque centrale d'Iran contenant environ 131 millions de dollars d'USDT, après que Tether eut déjà gelé plus de 344 millions de dollars répartis sur deux autres portefeuilles en avril.

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Selon NS3.AI, près de 475 millions de dollars d'USDT liés à l'Iran ont ainsi été immobilisés en moins de trois mois, illustrant le rôle grandissant des stablecoins dans l'application des sanctions internationales.

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Sources : CoinDesk, Arkham Intelligence, Decrypt

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