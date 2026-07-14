Donald Trump veut imposer une taxe de 20 % sur le détroit d'Ormuz - Le pétrole repart à la hausse

L’escalade se poursuit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis viennent à nouveau de frapper l’Iran avec des bombardements. Dans le même temps, Donald Trump annonce le rétablissement d’un blocus et sa volonté d’imposer une taxe de 20 % sur le détroit d’Ormuz. Le prix du baril de pétrole s’envole…

Donald Trump souhaite imposer une taxe de 20 % sur le détroit d'Ormuz

Alors qu'un cessez-le-feu semblait enfin avoir été mis en place entre les États-Unis et l'Iran au début de ce mois de juillet, la promesse d'un fragile accord de paix a rapidement volé en éclats quelques jours plus tard lorsque Donald Trump a déclaré au sommet de l'OTAN en Turquie ne plus vouloir « négocier avec ces ordures ».

Un nouveau revirement du président des États-Unis qui s'inscrit pleinement dans sa manière de faire, entre incohérence évidente et rapport de force primaire, au point d'enclencher de nouvelles frappes sur le territoire iranien afin de conclure une opération d'une semaine destinée à anéantir « la capacité de l’Iran à attaquer les navires commerciaux ».

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Car le détroit d'Ormuz reste toujours le point stratégique évident de toute cette affaire, comme vient de le confirmer la volonté affichée par Donald Trump de rétablir le blocus américain visant les navires iraniens traversant cette zone, afin de s'imposer comme le « gardien » de cette voie maritime.

Mais cela ne semble pas suffisant pour le président des États-Unis, puisque ce blocus du trafic à destination et en provenance des ports iraniens et des zones côtières remis en place à partir d'aujourd'hui (à 16h heure de New York) s'accompagne d'une volonté supplémentaire d'imposer une taxe de 20 % sur toutes les autres cargaisons expédiées par cette voie maritime, selon une récente publication sur son réseau Truth Social.

Le détroit d’Ormuz restera OUVERT avec ou sans l’Iran. Nous rétablissons le BLOCUS IRANIEN, (...) mais tous les autres pays bénéficieront d’un accès équitable et libre. (...) À ce titre les États-Unis prélèveront une compensation de 20 % sur toutes les cargaisons transportées, afin de couvrir les coûts nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de cette région du monde extrêmement instable.

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Le prix du pétrole explose à la hausse

Une annonce choc qui n'a pas manqué de faire réagir les marchés, et notamment celui du pétrole dont le prix du baril de brut vient d'enregistrer une hausse supérieure à 10 % sur les dernières heures, au point de revenir flirter avec le niveau des 85 dollars.

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Le prix du baril de pétrole explose de 10 % sur les dernières heures

Dans le même temps, les principales places boursières américaines enregistrent des reculs notables, comme par exemple le Nasdaq qui affiche une baisse de 1,5 % sur les dernières 24 heures.

Même son de cloche du côté de l'Europe, avec un CAC 40 qui vient d'ouvrir sur une baisse de presque 1 %, pendant que le Bitcoin affiche une certaine neutralité vis-à-vis de ces nouvelles tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

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Sources : Donald Trump, Bloomberg

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