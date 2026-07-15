Les États-Unis sanctionnent des portefeuilles cryptos liés à l'Iran – Récap de la nuit du 14 au 15 juillet 2026

La SEC poursuit sa refonte crypto tandis que Morgan Stanley avance sur ses ETF Ether et Solana. En parallèle, Bitcoin renoue avec les 65 000 dollars et les tensions géopolitiques impactent l’économie mondiale.

Les États-Unis sanctionnent des portefeuilles iraniens

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé que l’OFAC a sanctionné plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies liés à la banque centrale d’Iran, gelant plus de 130 millions de dollars. Cette mesure intervient dans un climat d’escalade des tensions entre Washington et Téhéran, marqué par la reprise des sanctions sur le pétrole iranien et la fin du cessez-le-feu.

La SEC accélère sa refonte réglementaire

La SEC américaine a tenu une rencontre officielle avec Hyperliquid et la société XYZ LTD, dans le cadre de sa refonte réglementaire prévue avant la fin 2026. Cette initiative intervient alors que Hyperliquid, récemment placé sur la liste noire de la FCA britannique, cherche à se conformer aux futures règles. En parallèle, le président de la SEC, Paul Atkins, a réaffirmé son engagement à moderniser le cadre réglementaire afin d’attirer à nouveau les innovateurs aux États-Unis, rompant avec l’approche répressive de l’agence sous la direction de Gary Gensler.

GENIUS Act : la pression monte sur la Réserve Fédérale

Le représentant Bryan Steil a rappelé que la Réserve fédérale doit publier ses règles d'application du GENIUS Act avant samedi. Ce texte, signé par Donald Trump en 2025, encadre strictement les stablecoins adossés au dollar, interdisant notamment le versement de rendements aux détenteurs. Le respect de cette échéance est particulièrement scruté alors que les relations restent tendues entre la Fed et l’administration en place.

Binance affirme avoir récupéré 8 milliards de dollars par erreur

La cofondatrice et co-PDG de Binance, Yi He, a révélé que la plateforme avait récupéré plus de 8 milliards de dollars de transferts de cryptomonnaies effectués par erreur depuis 2021. Ce chiffre met en lumière l’importance des mécanismes de protection mis en place par Binance pour sécuriser les fonds de ses utilisateurs.

ETF : Morgan Stanley muscle sa stratégie

Morgan Stanley a mis à jour ses dépôts S-1 auprès de la SEC pour ses ETF Ethereum et Solana spot, désignant Coinbase comme dépositaire et responsable du staking. Ces fonds, dont les frais compétitifs ont été fixés à 0,14 %, s’inscrivent dans la continuité de l’ETF Bitcoin de la banque lancé en avril. Avec cette initiative, Morgan Stanley entend concurrencer des acteurs déjà positionnés comme BlackRock et Grayscale.

Coinbase dopé à l’intelligence artificielle

Rob Witoff, responsable de la plateforme chez Coinbase, a indiqué que 95 % à 100 % du code de l’entreprise est désormais produit avec l’assistance de l’intelligence artificielle. Cette automatisation représente l’équivalent du travail de 1 200 employés et marque une transformation majeure des méthodes de développement de la société.

Stripe et Advent veulent racheter PayPal

Stripe et le fonds Advent International auraient proposé de racheter PayPal pour 53 milliards de dollars, selon Reuters. Une telle opération permettrait à Stripe de renforcer sa position dans les paiements numériques, tout en consolidant sa stratégie autour des stablecoins via sa filiale Bridge.

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