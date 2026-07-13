8,25 milliards de dollars de sorties : les ETF Bitcoin mettent fin à 8 semaines d'hémorragie

En parvenant à enregistrer 187,4 millions de dollars d'entrées, les ETF Bitcoin spot américains ont réussi à mettre fin à une série rouge de 8 semaines. Lumière sur la pire performance de leur histoire.

Les ETF Bitcoin terminent la pire série hebdomadaire de leur histoire

Moteurs du bull run qui s’est achevé l’année dernière, les ETF Bitcoin spot sont aujourd’hui particulièrement représentatifs du bear market en cours, alors que la valeur de leurs actifs sous gestion est revenue à des niveaux comparables à ceux d’avant l’élection de Donald Trump.

💡 Comment investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Aujourd’hui, cette valeur affiche 77,42 milliards de dollars et le début de ce mois de juillet vient quelque peu temporiser la chute qui avait cours depuis des mois. Après que la séance du 2 juillet dernier a mis fin à une série de 10 séances de baisses consécutives, la semaine dernière s’est également soldée par des entrées nettes positives venues mettre fin à 8 semaines de sorties nettes :

Historiques des entrées et sorties hebdomadaires sur les ETF Bitcoin spot américains

Avec 197,4 millions de dollars d’entrées, ce montant reste marginal, mais il reste néanmoins le bienvenu après 8,25 milliards de dollars de sorties. Tant en termes de valeur que de durée, la série qui s’est maintenant achevée s’inscrit comme la pire de l’histoire des ETF Bitcoin spot depuis leur lancement en janvier 2024. Jusqu’alors, aucune série hebdomadaire n’avait dépassé les 8 semaines consécutives.

👉 Dans l'actualité également — L'intérêt pour Bitcoin tombe à un plus bas de près de 2 ans — Comment l'interpréter ?

Au cours des prochaines semaines, nous verrons si nous sommes plutôt là face à une pause ou si de nouvelles vagues de sorties auront lieu. En attendant, le prix du BTC affiche 62 900 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 1,8 % au cours des dernières 24 heures.

Investissez dans le Bitcoin via un ETN avec XTB (0 % de commission*)

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : SoSoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.