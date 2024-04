Est-il possible d'investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Depuis l'approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, les investisseurs locaux peuvent maintenant s'exposer au Bitcoin via des instruments financiers réglementés. Qu'en est-il en France ? Les investisseurs français peuvent-ils investir dans le Bitcoin par l'intermédiaire d'un ETF ?

Les ETF Bitcoin absents des bourses européennes

En France, l'achat d'un ETF Bitcoin, c'est-à-dire un fonds coté en bourse reflétant directement le prix du Bitcoin, n'est pas possible en raison des contraintes réglementaires spécifiques à l'Europe.

La législation européenne, notamment la directive UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), restreint en effet la capacité des ETF à se concentrer sur un unique actif sous-jacent, ce qui explique l'absence d'ETF Bitcoin sur le marché européen.

De plus, dans l'éventualité où un ETF Bitcoin serait finalement approuvé pour une cotation sur les bourses européennes, il est peu probable qu'il soit admissible au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Actuellement, 3 catégories d'ETF peuvent prétendre à une éligibilité au PEA :

Ceux axés sur les indices des marchés européens ;

Ceux qui ciblent un indice constitué pour une majorité (au moins 75 %) par des sociétés ayant leur siège social en Europe ;

Ceux qui emploient le processus de réplication synthétique.

Pour qu'un ETF Bitcoin débarque en Europe et qu'il soit éligible au PEA, il faudrait que la réglementation change en profondeur. Ainsi, sur le court et moyen terme, si vous souhaitez acquérir du Bitcoin, il vaut mieux se tourner vers d'autres solutions plutôt que d'attendre l'arrivée d'un ETF Bitcoin.

Investissons : toutes les ressources essentielles de l'investisseur averti

Les alternatives pour acheter du Bitcoin

Les ETN dédiés au Bitcoin

Bien que les ETF Bitcoin ne soient pas disponibles en France, les investisseurs peuvent d'ores et déjà investir dans le Bitcoin via les ETP (Exchange-Traded Products), lesquels sont cotés sur Euronext Paris et adoptent un fonctionnement semblable à celui des ETF Bitcoin.

Les ETN sont des instruments de dette qui suivent l'indice d'un actif sous-jacent, dans ce cas, le Bitcoin. Bien qu'ils puissent ressembler aux ETF, les ETN comportent un risque de crédit puisqu'ils dépendent de la solvabilité de l'émetteur. En cas de faillite de l'émetteur, les investisseurs pourraient perdre une partie ou la totalité de leur investissement.

En France, 4 ETN pour le Bitcoin sont disponibles sur la plupart des brokers :

VanEck Bitcoin ETN (DE000A28M8D0) ;

CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17) ;

WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) ;

21Shares Bitcoin ETP (CH0454664001).

Les plateformes spécialisées

Pour acheter du Bitcoin, il est également possible de se tourner vers une plateforme spécialisée comme Bitpanda, Coinhouse ou encore Binance. Toutes ces plateformes sont enregistrées auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Plutôt que de s'exposer au prix du Bitcoin avec des ETN, l'achat direct sur une plateforme de ce type permet de détenir les BTC dans son propre portefeuille numérique. En effet, l'investisseur a le choix de conserver ses BTC sur la plateforme d'achat ou bien de les transférer sur une solution dont il est le propriétaire.

👉 Consultez notre guide pour acheter du Bitcoin simplement

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.