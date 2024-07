L'heure est au bilan pour les ETF Bitcoin spot : qu'ont-ils changé sur le marché du BTC ?

Au mois de janvier dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis donnait son feu vert pour le lancement d'une série d'ETF Bitcoin spot sur les bourses américaines. Nous disposons aujourd’hui du recul nécessaire pour mesurer l’impact de ces nouveaux produits sur le marché et les comparer à leurs équivalents hongkongais.

Des volumes de transactions plus importants aux États-Unis

Avec l’approbation en janvier des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, le volume des transactions sur le BTC a considérablement augmenté. Selon la société d’analyse Kaiko, cela s’explique par une euphorie globale du marché mais aussi par un environnement macroéconomique plutôt favorable pour les actifs à risque, c'est-à-dire pour les cryptomonnaies.

Figure 1 - Volume quotidien de Bitcoin échangé

Cette tendance n’a pourtant pas eu le même effet sur l’introduction des ETF Bitcoin à Hong Kong, avec un impact plus ténu sur les marchés.

Une différence qui s’explique par le fait que Hong Kong est un marché nettement plus petit que celui des États-Unis. Il faut aussi comprendre que la conjoncture n’était pas optimale en avril, avec un marché nettement plus baissier qu’en ce début d’année et un ETF qui arrive en même temps que le 4e halving de Bitcoin.

Figure 2 - Volume des échanges à la fermeture du marché de Hong Kong

Il est également à noter que cet impact a été plus prononcé sur les exchanges réglementés par les États-Unis. En effet, Binance, qui n’est pas réglementé aux États-Unis, voit son volume de négociation se concentrer uniquement sur le trading entre des stablecoins et Bitcoin.

Une situation bien différente pour Coinbase, qui est réglementé aux États-Unis et qui voit une augmentation en volume moyenne de 220 millions de dollars lors de la clôture du marché.

Figure 3 - Volume horaire des échanges de Bitcoin sur les plateformes Binance et Coinbase

Pour comprendre cette tendance, il faut aussi entendre que les ETF offrent une alternative de couverture rentable pour les teneurs de marché.

C’est pour cela que les entreprises américaines autorisées par la SEC, à savoir JP Morgan, Jane Street ou encore DRW, vont mettre toutes leurs ressources en œuvre pour arbitrer de manière optimale les écarts entre les actions de l’ETF Bitcoin et de son cours sur les marchés. Cela va ainsi permettre d’améliorer les conditions de liquidité et ainsi prouver la capacité croissante du marché à gérer de grosses commandes.

Un changement dans la dynamique du marché

Lorsque l’on se penche sur les détails, on s’aperçoit que l’activité est particulièrement intense à la fermeture du marché de New York. Cette période correspond à ce que l’on appelle la « fenêtre de fixation ». Cette dernière constitue le moment idéal puisqu’en reflétant le plus fidèlement possible le prix de référence du Bitcoin, elle vient fixer le prix des ETF.

Par conséquent, les volumes de transactions augmentent naturellement pendant cette période.

Figure 4 - Volume des échanges sur le marché américain à sa fermeture

De ce fait, l’activité commerciale va se concentrer sur cette fenêtre de fixation des prix (entre 17h et 18h sur l’heure de Paris). La seconde heure la plus populaire se trouve entre 22h et 23h, puisque c’est plus de 17,6 millions de dollars en volume qui sont échangés sur ce créneau.

Figure 5 - Différence en volume horaire des échanges entre le Q4 2023 et le Q1 2024

À noter que la part des volumes de transactions BTC pendant les week-ends a constamment diminué depuis 2021. Cette tendance à la baisse a été exacerbée depuis l'introduction des ETF au comptant. En effet, selon les données de Kaiko, le volume des transactions sur le weekend a subi une diminution de 12 points de pourcentage depuis son sommet historique en 2019.

Figure 6 - Volume horaire des plateformes Binance et Coinbase

En somme, l'impact global des ETF sur le marché au comptant Bitcoin a été positif. L’ensemble des signaux abordés précédemment indiquent que le marché jouit d’une certaine maturité, lui permettant ainsi de fleurir paisiblement.

