Les sociétés crypto ont réglé 32 milliards de $ à la SEC et à la CFTC depuis 2019, dont plus de la moitié en 2024

Cette semaine, CoinGecko a partagé une étude dans laquelle sont recensés 32 milliards de règlements de sociétés crypto à la SEC ou à la CFTC. Que ce soit des amendes ou de remboursements suite à des faillites, quels sont les plus gros montants en jeu ?

En 5 ans, la SEC et la CFTC ont obtenu 32 milliards de règlements des sociétés crypto

Dans une étude parue cette semaine, CoinGecko se penche sur les règlements conclus entre les sociétés de l’écosystème des cryptomonnaies et les 2 gendarmes financiers aux États-Unis, à savoir la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ainsi, avec 25 affaires retenues pour l’enquête, celles-ci représentent la grande majorité des pénalités et remboursements collectés par les régulateurs américains ces 5 dernières années. Comme le montre le graphique ci-dessous, les plus gros montants ont été collectés cette année ou en 2023 :

Principaux règlements des sociétés crypto aux régulateurs américains depuis 2019

💡 Comment sécuriser ses cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

Comme le montre cette liste, les 12,7 milliards de dollars versés par FTX pour dédommager en partie ses clients constituent plus d’un tiers des sommes cumulées. Dans la même logique, nous retrouvons des remboursements menés par des sociétés en faillites telles que Voyager ou bien Celsius par exemple.

Ainsi, l’année 2024 constitue un record, avec 19,45 milliards de dollars de règlements.

Parmi tous ces noms, Binance bat également un record, étant donné qu’avec 4,3 milliards de dollars, il s’agit du plus gros montant payé par une entreprise crypto encore en activité. D’ailleurs, il s’agissait là de pénalités, et non de quelconques remboursements à des clients. C'est d'ailleurs cette affaire qui a conduit au départ et à l’emprisonnement temporaire de Changpeng Zhao (CZ).

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Pour ce qui est des sommes à plus d’un milliard de dollars, un seul cas n’a pas été recensé durant ses deux dernières années. Avec 1,243 milliard de dollars, il s’agit de Telegram, concernant son token GRAM en 2020. L’année d’avant, la SEC était parvenue à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre le réseau social, ce qui avait conduit à un départ officiel de Telegram dans le développement de la blockchain The Open Network. Le GRAM est alors devenu le TON.

À quelques exceptions près, nous avons pu constater que les affaires qui pesaient le plus lourd dans ce classement faisaient référence à des faillites intervenues durant le précédent bear market. Cela témoigne ainsi de la violence de cette phase de marché, qui a été particulièrement inédite de par les montants en jeu.

👉 Dans l’actualité également — Ripple (XRP) passe à l’offensive après que la SEC ait fait appel de la décision de justice formulée à son encontre

Notons également que CoinGecko ayant pris en compte les dates de règlements officiels dans son étude, certaines affaires n’apparaissent pas, telles que le bras de fer entre Ripple (XRP) et la SEC dont le procès ne cesse de connaître de nouveaux rebondissements.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.