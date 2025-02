La SEC abandonne son enquête contre Gemini et Cameron Winklevoss demande un dédommagement

Coinbase, OpenSea, Uniswap et maintenant Gemini, la Securities and Exchange Commission (SEC) n’en fini pas de clore les enquêtes ouvertes sous la présidence de Gary Gensler. En effet, c’est Cameron Winklevoss qui a partagé cette nouvelle depuis son compte X, après que l’agence fédérale en ait informé le conseiller juridique de l’exchange en début de semaine.

Malgré tout, l’entrepreneur ne cache pas son mécontentement, avançant que la SEC a coûté à Gemini « des dizaines de millions de dollars en frais juridiques et des centaines de millions en perte de productivité » :

Bien que cela marque une nouvelle étape vers la fin de la guerre contre la crypto, qui comprend déjà le retrait de la SEC du procès Coinbase et la clôture des enquêtes sur OpenSea, Robinhood et Uniswap, cela ne fait pas grand-chose pour compenser les dommages que cette agence a causés à nous, à notre industrie et à l’Amérique.