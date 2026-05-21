Faut-il acheter l'action Cerebras (CBRS), ce nouveau concurrent de Nvidia ?

Cerebras Systems vient de réaliser la plus grande IPO technologique américaine depuis Uber en 2019. Le 14 mai 2026, le fabricant californien de puces IA a fait ses débuts au Nasdaq sous le ticker CBRS, en bondissant de 68 % dès sa première séance. Derrière l'euphorie du 1er jour, une question s'impose : l'entreprise qui prétend concurrencer Nvidia avec la plus grande puce au monde mérite-t-elle vraiment une place dans votre portefeuille ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Cerebras, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la technologie radicalement différente qu'elle oppose à Nvidia dans la guerre des puces IA.

Qu'est-ce que Cerebras Systems ?

Cerebras Systems est une entreprise américaine de semi-conducteurs fondée en 2016 et dont le siège est à Sunnyvale en Californie. Elle a été créée par une équipe de vétérans de l'industrie des puces : ses 5 cofondateurs, dont le PDG Andrew Feldman, avaient travaillé ensemble chez SeaMicro, une startup de serveurs rachetée par AMD en 2012.

Leur pari de départ était radical : plutôt que de concevoir une puce classique de petite taille et d'assembler des centaines de ces puces en cluster pour faire tourner les modèles d'IA, Cerebras a choisi de fondre une seule puce à l'échelle d'un wafer entier : c'est-à-dire une tranche de silicium de 30 centimètres de diamètre telle qu'elle sort de l'usine. Le résultat est une puce baptisée Wafer Scale Engine (WSE), aujourd'hui à sa 3e génération.

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La technologie WSE-3 : pourquoi c'est différent

Le WSE-3 est la puce la plus grande jamais fabriquée à l'échelle commerciale. Voici quelques chiffres pour mesurer l'écart avec les B200 de Nvidia :

Caractéristique Cerebras WSE-3 Nvidia B200 (Blackwell) Transistors 4 000 milliards 208 milliards Cœurs IA Environ 900 000 Environ 17 000 (CUDA) Mémoire bande passante 21 Po/s 8 To/s Performance (FP16) Environ 125 pétaflops Environ 9 pétaflops Surface 46 225 mm² 814 mm²

L'avantage architectural du WSE-3 est fondamental : dans un cluster de GPU classique, les milliers de puces doivent communiquer entre elles en permanence via des interconnexions, ce qui génère des délais et une consommation d'énergie importants. Avec le WSE-3 de Cerebras, tous les cœurs et toute la mémoire sont sur la même puce : la latence de communication est d'un seul cycle d'horloge, sans aucun saut hors de la puce.

Sur l'inférence de grands modèles de langage, les benchmarks montrent que le système CS-3 de Cerebras délivre environ 2 500 tokens par seconde sur Llama 4 Maverick (400 milliards de paramètres), soit plus du double de ce qu'obtient le DGX B200 de Nvidia sur le même modèle.

Là où Nvidia domine l'entraînement des IAs, Cerebras s'impose sur l'inférence à grande vitesse, le segment qui concentre une part croissante des dépenses des hyperscalers à mesure que les modèles passent du laboratoire à la production.

Les données clés de l'action Cerebras

Indicateur Valeur Ticker CBRS (Nasdaq) Prix d'IPO 185 $ Cours de clôture J+1 311 $ (+68 %) Cours actuel (21 mai 2026) 290 $ Capitalisation boursière Environ 65 milliards $ Fonds levés lors de l'IPO 6,4 milliards $ Multiple de valorisation (CA 2025) 127x le chiffre d'affaires 2025 Carnet de commandes 24,6 milliards $ fin 2025

Les partenariats qui ont tout changé pour Cerebas

Deux accords ont propulsé Cerebras sur le devant de la scène en début d'année 2026 et ont déclenché la fièvre autour de son IPO.

L'accord avec OpenAI signé en janvier 2026 est le plus important de l'histoire de Cerebras. Il porte sur 750 mégawatts de capacité d'inférence opérée directement par Cerebras, extensible à 2 gigawatts d'ici 2030, et est décrit dans le prospectus d'IPO comme un accord pouvant représenter plus de 20 milliards de dollars à pleine expansion. OpenAI, dont les ingénieurs avaient exprimé leur insatisfaction face aux performances des GPU Nvidia sur l'inférence, fait ainsi de Cerebras son partenaire principal sur ce segment.

L'accord avec Amazon Web Services signé en mars 2026 est tout aussi stratégique : AWS s'engage à déployer des systèmes de Cerebras directement dans ses propres datacenters pour les utiliser en complément de ses puces maison Trainium, focalisées sur l'entraînement. Pour Cerebras, l'intégration dans l'infrastructure d'AWS ouvre un accès direct à des millions de clients professionnels.

Ces deux accords transforment Cerebras d'une startup prometteuse en acteur dont la demande est structurellement validée par des entreprises qui figurent parmi les plus grandes consommatrices de puces IA au monde.

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Les arguments pour acheter l'action Cerebras

1. Une technologie réellement différenciante sur un segment en explosion. L'inférence est en train de devenir le poste de dépenses dominant dans les budgets en IA des hyperscalers. Là où Nvidia a construit son empire sur l'entraînement avec CUDA, Cerebras arrive avec une architecture nativement optimisée pour faire tourner les modèles à très grande vitesse et à moindre coût par token. Sur des benchmarks publics, le CS-3 délivre plus de deux fois plus de tokens par seconde que le DGX B200 de Nvidia sur les grands modèles.

2. Un carnet de commandes de 24,6 milliards de dollars. Contrairement à la plupart des entreprises qui entrent en bourse sur des promesses, Cerebras dispose d'un backlog massif qui donne une visibilité concrète sur les prochaines années. L'accord avec OpenAI seul représente plusieurs années de revenus à convertir avec une clause d'extension qui pourrait porter le total à 20 milliards de dollars.

3. La validation simultanée d'OpenAI et d'AWS. Avoir comme premiers clients les 2 acteurs les plus exigeants du secteur, à savoir le laboratoire d'IA le plus avancé au monde et le premier opérateur cloud mondial, est une garantie de crédibilité que peu de startups parviennent à obtenir avant leur IPO.

4. Une croissance à 3 chiffres projetée pour 2026 et 2027. Avec un carnet de commandes qui dépasse 48 fois le chiffre d'affaires de 2025 et l'accélération du déploiement des capacités cloud pour OpenAI, la trajectoire de revenus de Cerebras est l'une des plus visibles de tout le secteur des semi-conducteurs.

5. La première opportunité d'investir dans un pure-player de l'IA. Jusqu'à l'IPO de Cerebras, les investisseurs particuliers n'avaient aucun accès à une entreprise dont 100 % de l'activité est dédiée aux puces IA pour l'inférence. Nvidia, AMD, Broadcom, TSMC sont tous des acteurs diversifiés.

Les arguments contre l'achat de l'action Cerebras

1. Une valorisation déjà stratosphérique après l'IPO. À environ 65 milliards de dollars de capitalisation boursière pour 510 millions de revenus en 2025, Cerebras se valorise à environ 127 fois son chiffre d'affaires annuel. Même en utilisant les projections optimistes de 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2027, le multiple reste autour de 28x les ventes futures, un niveau qui laisse très peu de marge à l'erreur d'exécution.

2. Une concentration client dangereuse. La quasi-totalité du carnet de commandes de 24,6 milliards de dollars est constituée du contrat avec OpenAI. Si OpenAI revoyait ses besoins à la baisse, accélérait sa transition vers des puces internes, ou si la relation commerciale se dégradait pour une raison quelconque, l'impact sur les revenus de Cerebras serait immédiat et massif. L'accord avec AWS diversifie un peu le risque, mais reste secondaire pour l'instant.

3. La fabrication du WSE-3 présente des défis industriels uniques. Produire une puce à l'échelle d'un wafer entier est un exploit d'ingénierie qui crée des contraintes sans équivalent dans l'industrie. Le moindre défaut de fabrication affecte une surface de puce bien plus grande que pour un GPU classique, ce qui pèse sur les rendements et les coûts. La gestion thermique et l'alimentation d'un système aussi imposant représentent également des contraintes opérationnelles que les datacenters doivent adapter spécifiquement.

4. L'écosystème logiciel reste limité face à CUDA. Nvidia bénéficie de 20 ans d'adoption de CUDA par les développeurs IA. Tous les frameworks et toutes les optimisations sont construits autour de CUDA. Migrer des workloads vers une architecture Cerebras nécessite un effort d'adaptation non négligeable, ce qui ralentit l'adoption au-delà d'OpenAI et d'AWS.

5. La volatilité extrême d'une action récemment cotée. L'action est passée de 185 $ (prix d'IPO) à 386 $ (pic intrajournalier du premier jour) avant de redescendre autour de 290 $, tout cela en moins d'une semaine. Cette volatilité est caractéristique des grandes IPO dans les premières semaines de cotation, avant que le marché ne trouve un niveau de valorisation stable.

Avec quelle plateforme acheter l'action Cerebras ?

L'action CBRS est cotée au Nasdaq et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA.

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Notre verdict sur l'action Cerebras

La thèse d'investissement Cerebras est l'une des plus séduisantes du secteur de l'IA en 2026 : une technologie réellement différente qui adresse le segment le plus stratégique du moment (l'inférence), un carnet de commandes qui sécurise plusieurs années de revenus et une validation par les 2 clients les plus exigeants du secteur.

Le problème est le même que pour toutes les grandes IPO de ce type : le marché a déjà intégré beaucoup de cet optimisme dans le prix. À environ 65 milliards de capitalisation pour 510 millions de revenus, acheter l'action Cerebras aujourd'hui revient à payer très cher un scénario de croissance qui doit se dérouler presque parfaitement. Le moindre accroc comme un retard dans les livraisons, une renégociation du contrat avec OpenAI ou encore un problème industriel sur le WSE-3, pourrait déclencher une correction sévère.

Pour les investisseurs à long terme avec une tolérance élevée à la volatilité, Cerebras représente un pari direct sur la disruption de l'inférence IA et constitue le seul pure-play de ce segment disponible en Bourse. Sa place dans un portefeuille diversifié exposé à l'IA se justifie, mais en position secondaire et non comme le cœur d'un portefeuille.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre les 2 ou 3 premiers trimestres de résultats publiés en tant qu'entreprise cotée apportera bien plus de visibilité sur la vitesse de conversion du carnet de commandes et sur la trajectoire réelle des marges.

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