Nvidia (NVDA) s'apprêterait à investir 30 milliards de dollars dans OpenAI

Nvidia serait sur le point de finaliser un investissement massif dans OpenAI. Cela dans le cadre d’un tour de financement inédit, qui vise à apporter 100 milliards de dollars au total.

30 milliards de dollars : c’est la somme que compte investir Nvidia, selon une source proche du dossier qui a été interrogée par Reuters. OpenAI mène actuellement un tour de financement massif : l’entreprise souhaite rassembler 100 milliards de dollars. Si elle y parvenait, cela constituerait une des levées de fonds privées les plus massives au monde.

OpenAI est actuellement valorisée à 730 milliards de dollars. Elle a déjà attiré des investisseurs d’ampleur, dont Amazon (AMZN) et SoftBank Group. Par ailleurs, ce partenariat avec Nvidia était prévu depuis de nombreux mois, mais la somme finale est plus élevée qu’anticipé. À l’origine, l’entreprise ne comptait miser « que » 10 milliards de dollars.

Nvidia est le fournisseur principal de puces pour les sociétés d’intelligence artificielle. Ce partenariat servira en bonne partie à alimenter OpenAI en puces, alors que l’entreprise continue le développement de son LLM phare ChatGPT.

Le partenariat souligne le poids considérable de ces deux acteurs, qui forment un groupement inédit dans le monde de l’intelligence artificielle. Cela symbolise la consolidation du pouvoir dans l’industrie de l’IA, où les grands acteurs s’allient pour ne laisser que peu de place aux autres.

Source : Reuters

