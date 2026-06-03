Japon : le Nikkei atteint un record, quelles sont les actions qui explosent ?

La Bourse de Tokyo a atteint un nouveau record cette nuit. Quels sont les actions et secteurs qui sont à l’origine de cet élan ?

Le Nikkei atteint un nouveau record

Alors que les actions liées aux cryptomonnaies sont en berne, ce n’est pas le cas d’autres secteurs. Le Nikkei japonais vient en effet de connaître un nouveau record à 68 000 points, porté par un secteur en particulier : l’intelligence artificielle (IA).

Les sociétés liées à la production de puces d’IA ont ainsi affiché des performances particulièrement éclatantes. Le fabricant Tokyo Electron a pris 13,4 % sur la journée d’hier, alors que le testeur Advantest a gagné 5,1 %. Sans surprise les entreprises liées aux semi-conducteurs ont également affiché de belles performances. Avec en tête, SCREEN Holdings, dont l’action a bondi de 17,9 %.

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Les autres places boursières asiatiques ont également affiché de belles performances, toujours grâce au secteur de l’IA. Du côté de Taiwan, le FTSE a clôturé à 2,05 % hier, tandis que le MSCI de Singapour affichait +1,22 %.

Cette tendance semble durable : malgré les crises géopolitiques et la guerre en Iran, les places boursières résistent, voire inscrivent de nouveaux records. Mais pas dans n’importe quels domaines : Binance Research notait cette semaine que les investisseurs du S&P500 se concentrent sur des secteurs bien précis : IA, semi-conducteurs, défense et énergie. Des préoccupations qui restent donc dans l’air du temps…

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Source : AP News

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