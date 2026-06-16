La Banque du Japon relève ses taux à un niveau inédit depuis 31 ans – Les cryptos en danger ?

La Banque du Japon a relevé son taux directeur de 25 points de base à 1,0 % lors de sa réunion de juin. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis septembre 1995. Or les hausses sont historiquement suivies de chutes pour les actifs risqués, dont les cryptos…

Hausse des taux chez la Banque du Japon (BOJ)

Cette décision fait suite à une précédente hausse de 25 points de base en décembre 2025, qui avait été adoptée à l’unanimité, portant alors le taux à 0,75 %. Par ces hausses successives, la BOJ confirme une sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante, engagée depuis plusieurs décennies.

La hausse vise à prévenir une accélération de l’inflation entamée par le choc énergétique lié à la guerre en Iran. Pour rappel, les prix à la production ont progressé de 6,3 % en mai, à cause de la hausse des coûts énergétiques.

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Pour l’instant, les marchés financiers ont réagi de façon mesurée, le Nikkei 225 progressant de 0,46 % à la clôture ce matin, tandis que le yen se renforçait légèrement à 160,22 face au dollar.

Le yen carry trade, un mécanisme connu qui peut se propager aux cryptos

Pour comprendre l’impact potentiel de cette décision sur Bitcoin, il faut saisir la mécanique du yen carry trade. Des investisseurs empruntent à bas coût en yen pour déployer des capitaux dans des actifs à rendement plus élevé, dont les cryptomonnaies. La stratégie est cependant uniquement rentable tant que le différentiel de taux et la faiblesse du yen se maintiennent.

Or cela pourrait ne plus être le cas : lorsque la BOJ resserre sa politique monétaire, le yen se renforce et ces positions se dénouent brutalement : les investisseurs vendent leurs actifs pour rembourser leurs emprunts en yen. Bitcoin réagit alors comme une variable d’ajustement.

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Autres éléments à garder en tête : les positions nettes short sur le yen atteignent actuellement leur plus haut niveau depuis neuf ans, ce qui amplifie le risque de rachat forcé de yen et de vente d’actifs risqués. Par ailleurs, Bitcoin accuse déjà une baisse de plus de 50 % par rapport à ses sommets d’octobre 2025, ce qui signifie qu’il est moins en capacité d’amortir un nouveau choc de liquidité.

Bitcoin et le yen : le schéma se répète ?

Ce qui inquiète, c’est que le mécanisme a été documenté plusieurs fois. Depuis la première hausse de taux de la BOJ en mars 2024, avec celles qui s’en sont suivies, Bitcoin a systématiquement enregistré des chutes : -18 % en mars 2024, -30 % en juillet 2024, -31 % en janvier 2025 et -32 % en décembre 2025. Cela correspond à une baisse moyenne d’environ 27 % sur l’ensemble de ces épisodes.

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Cela dit, plusieurs facteurs distinguent la situation actuelle. La probabilité de la hausse de juin dépassait 99 % avant l’annonce, laissant peu de place à l’effet de surprise : le marché ne devrait donc pas réagir brutalement par surprise. Par ailleurs, chacun des épisodes baissiers d’après baisse des taux a été suivi d’une reprise marquée pour Bitcoin. Si baisse il y a, elle pourrait donc augurer de bonnes choses.

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Source : BOJ

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