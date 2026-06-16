Bitcoin Premium Income : quel est ce nouvel ETF de BlackRock ?

Le leader mondial de la gestion d’actifs BlackRock vient de lancer un nouvel ETF sur le Bitcoin qui inclut un système de revenus mensuels. Le but ? Absorber une partie de l’importante volatilité du BTC à l’aide d’options d'achat ouvertes sur son autre fonds IBIT.

BlackRock lance un nouvel ETF Bitcoin avec rendement

Rien ne semble pouvoir inverser l'hémorragie de BTC qui s'est emparée du marché américain des ETF Bitcoin spot, avec des sorties journalières qui viennent de signer un nouveau record le 5 juin dernier en cumulant 13 jours de flux négatifs consécutifs, pour un total de 4,38 milliards de dollars.

Dans ce contexte, le leader mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, semble décidé à réagir en lançant un nouveau fonds négocié en bourse nommé : iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA), suite au dépôt d'un formulaire 8-A auprès de la SEC en fin de semaine dernière.

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Pourquoi un nouvel ETF Bitcoin dans le contexte actuel ? Probablement car son objectif repose sur le fait de proposer une approche similaire à celle utilisée par les ETF sur revenu d'actions en assurant un rendement annuel fixé entre 12 % et 25 %, selon le spécialiste de Bloomberg, Eric Balchunas.

C’est officiel : l’ETF iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) sera lancé mardi. L’information a été confirmée par le Nasdaq. Par ailleurs, cet ETF visera un rendement annuel de 15 à 25 %, tout en cherchant à capter au moins 70 % de la hausse potentielle du bitcoin au cours du processus. Eric Balchunas

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Une promesse de stabilité qui implique certains sacrifices

Dans les faits, ce nouvel ETF de BlackRock détiendra une exposition indirecte au Bitcoin par l'intermédiaire de son fonds IBIT, afin de générer un revenu mensuel basé sur des options d’achat couvertes (covered calls) pouvant représenter jusqu’à 35 % de son portefeuille.

Une stratégie en capacité de lisser les rendements sur la durée, mais en sacrifiant tout de même une partie du potentiel de hausse que le BTC peut accumuler lors de ses périodes de bull run. Inacceptable pour certains, mais potentiellement très attractif pour d'autres, selon le compte Bitcoin News sur le réseau X.

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Cette initiative pourrait rendre le Bitcoin plus attractif pour les fonds de pension, les investisseurs axés sur le revenu et les institutions recherchant des flux de trésorerie réguliers plutôt qu’une simple appréciation du capital. Bitcoin News

Un marché parallèle aux ETF Bitcoin spot qui ne va pas rester très longtemps sans concurrence. En effet, il semblerait que la banque Goldman Sachs - récemment entrée dans la course aux ETF crypto - soit également en train de préparer un fonds négocié en bourse du même type, avec un lancement attendu pour début juillet.

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Source : SEC

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