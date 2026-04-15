Goldman Sachs rejoint la course aux ETF Bitcoin, la grande banque qui voulait éviter le BTC cède finalement

Goldman Sachs a déposé ce mardi un dossier auprès de la SEC pour son 1er ETF bitcoin. Le fonds, baptisé Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF, ne détiendra pas de BTC directement mais s'y exposera via d'autres produits cotés, complété d'une stratégie d'options pour générer des revenus.

Goldman Sachs dépose un dossier auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin, mais sans détention directe de BTC, pour l'instant

Depuis leur approbation aux États-Unis au mois de janvier 2024, les ETF Bitcoin spot ont absorbé près de 57 milliards de dollars de flux nets cumulés, pour atteindre un total de 97 milliards de dollars de BTC sous gestion.

Cette adoption s'est faite malgré une importante volatilité, revenu au-dessus des 40 000 dollars au lancement, le BTC a ensuite enregistré 175 % de hausse dépassant les 126 000 dollars, avant de corriger de 50 % pour revenir toucher les 60 000 dollars. Il consolide aujourd'hui sous les 75 000 dollars, dans l'attente d'un événement capable de lui donner une direction claire.

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Malgré la baisse des marchés, Goldman Sachs a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une demande d'ETF basé sur le Bitcoin.

Le nouveau fonds de Goldman Sachs n'achètera pas de BTC au marché, mais s'exposera via des ETP (exchange-traded products) spot qui détiennent du BTC, dont l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity, ainsi que via des options sur ces ETP et sur des indices les répliquant.

Extrait du dossier déposé par Goldman Sachs

Pour générer des revenus, le fonds devrait donc vendre des options d'achat (calls) sur ces mêmes ETP, une stratégie dite de « covered call ». Selon Goldman Sachs, l'approche des options d'achat choisie permettra de protéger les détenteurs de 40 % à 100 % de la volatilité du Bitcoin.

À titre indicatif, Goldman a enregistré son fonds sous l'Investment Company Act de 1940, ce qui l'oblige à passer par une filiale aux îles Caïmans pour contourner les restrictions réglementaires sur la détention directe de commodités, contrairement à BlackRock, dont l'IBIT est enregistré sous le cadre plus souple du Securities Act de 1933.

Pour certains, ce dépôt de dossier confirme l'arrivée définitive du BTC dans la finance institutionnelle, même en période de correction. Pour d'autres, la structure choisie, indirecte via les options, trahit davantage une prudence commerciale qu'une conviction sur l'actif.

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Le marché pousse Goldman à adopter Bitcoin malgré sa position hostile

Historiquement, Goldman Sachs a toujours été hostile envers Bitcoin, s'alignant sur les affirmations fallacieuses des médias traditionnels et des économistes ne maîtrisant pas le sujet.

Alors que BlackRock et Fidelity s'étaient positionnés en janvier 2024, Goldman Sachs avait conservé sa position conservatrice malgré la forte demande. Au 4e trimestre 2025, la banque avait même réduit ses positions dans des ETF spot Bitcoin et Ethereum de 40 %.

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Mais ce changement de position s'expliquerait avant tout par la pression de sa clientèle, selon Eric Balchunas, analyste ETF senior chez Bloomberg. Pour lui, Goldman répondrait à des investisseurs institutionnels et privés qui veulent s'exposer au Bitcoin, tout en voulant réduire leur exposition à sa volatilité.

SHOCK: Goldman jumping into the bitcoin ETF game.. with a filing for a Bitcoin Premium Income ETF pic.twitter.com/WszEIrQ2tV — Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 14, 2026

Balchunas qualifie la banque américaine de « Boomer Candy », Goldman ne croit pas au BTC, mais ses clients, si. Et dans un marché en recul cette demande persistante reste un signal structurel qui pourra en profiter dans le prochain cycle potentiel.

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Source : SEC

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