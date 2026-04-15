Le géant Deutsche Börse investit 200 millions de dollars dans Kraken

Alors que Kraken a pour projet de s'introduire en bourse, Deutsche Börse, le géant allemand du secteur, a investi 200 millions de dollars. Nous faisons le point sur cette opération.

Deutsche Börse investit dans la plateforme crypto Kraken

Le mois dernier, nous relayions les déclarations d’initiés selon lesquelles Kraken avait mis en pause son projet d’introduction en bourse. Le 19 novembre dernier, l’exchange de cryptomonnaies a effectivement confirmé qu’un dossier avait été déposé de manière confidentielle à la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui a d’ailleurs été réaffirmé mardi par Arjun Sethi, le co-PDG de l’entreprise.

Où qu’en soient les projets d’introduction en bourse de Payward, la maison mère de Kraken, l’entreprise continue malgré tout d’attirer les investisseurs, alors que Deutsche Börse AG, le géant boursier allemand qui gère notamment la Bourse de Francfort et le Xetra, a investi 200 millions de dollars.

🧑‍🏫 Quel est notre avis sur la plateforme de cryptomonnaies Kraken ?

Grâce à cette prise de participation, Deutsche Börse acquiert ainsi 1,5 % des parts de Kraken. Selon Bloomberg, cela valorise l’exchange crypto à 13,3 milliards de dollars environ, ce qui marque un net recul de 33,5 % par rapport aux 20 milliards de dollars de valorisation annoncés après les deux levées de fonds du mois de novembre pour un total de 800 millions de dollars.

À terme, nous pouvons logiquement nous attendre à une accélération des développements concernant les titres tokenisés, comme le suggère Thomas Book, un membre du directoire de Deutsche Börse :

C’est un partenaire idéal pour accélérer la création d’une infrastructure de marché entièrement hybride. Quelle que soit la forme actuelle d’un actif – tokenisé ou entièrement numérique – nous souhaitons créer une chaîne de valeur intégrée.

Alors que le Nasdaq a récemment choisi de collaborer avec Kraken pour proposer à son tour les actions tokenisées xStocks, Clearstream, une filiale de Deutsche Börse, a aussi annoncé au mois de novembre un partenariat avec Kraken pour le lancement d’une plateforme de titres tokenisés. Cela a certainement facilité les négociations concernant l’investissement dont il est question aujourd’hui, puisqu’un porte-parole de Kraken a déclaré que « les progrès réalisés depuis lors sont encourageants, et l'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de la confiance qui s'est instaurée de part et d'autre ».

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Au cours de l'année, nous verrons si Kraken reportera effectivement ou non son Initial Public Offering (IPO), dans un contexte où le prix du Bitcoin (BTC) s'échange actuellement en baisse de 41,3 % depuis son plus haut historique (ATH) du mois d'octobre 2025. Lorsque l'introduction en bourse se concrétisera, il sera alors intéressant d'analyser le comportement du titre sur les marchés financiers.

Investissez dans des actions tokénisées avec Kraken

Source : Bloomberg

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