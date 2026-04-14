Chantage et tentatives d'extorsion : 2 ex-employés de Kraken volent des données clients

Dans 2 incidents distincts, des employés du support client de Kraken ont abusé de leurs accès pour voler des données, conduisant à du chantage. Quelle est l'ampleur de la situation ?

Kraken subit du chantage après l'abus de 2 employés

Lorsqu’une fuite de données a lieu, deux pistes sont souvent à l’origine du problème :

Une faille technique ;

Une faille humaine.

À en croire la dernière annonce de Nick Percoco, le directeur de la sécurité de Kraken, c’est de la deuxième option qu’a été victime le célèbre exchange de cryptomonnaies. En effet, l’intéressé explique dans un article publié sur X que Kraken est actuellement la cible d’un chantage :

Nous sommes actuellement victimes d'un chantage d'un groupe criminel qui menace de diffuser des vidéos de nos systèmes internes montrant des données de clients si nous ne cédons pas à ses exigences. Il est important de commencer par les points les plus essentiels : nos systèmes n'ont jamais été violés ; les fonds n'ont jamais été en danger ; nous ne paierons pas ces criminels ; nous ne négocierons jamais avec des acteurs malveillants.

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Ainsi, la situation actuelle serait le fruit de deux incidents distincts, tous deux impliquant un employé malhonnête. En février 2025, Kraken a effectivement révoqué ses accès à un membre de son équipe, après avoir reçu un signalement « d’une source fiable concernant une vidéo partagée sur un forum criminel qui semblait montrer un accès [aux] systèmes de support client ». Ensuite, une situation similaire s’est de nouveau produite « plus récemment ».

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C’est à la suite de ces révocations d’accès que Kraken a commencé à recevoir des tentatives d’extorsion, dans lesquelles les criminels ont menacé de diffuser les données volées sur les réseaux sociaux. Au total, 2 000 comptes seraient impactés, soit 0,02 % des clients de la plateforme. Par ailleurs, les personnes concernées auraient déjà été contactées, tandis que l'enquête va bon train :

Sur la base des renseignements recueillis à travers les deux incidents, ainsi qu'une analyse approfondie en cours, nous estimons qu'il y a suffisamment de preuves pour soutenir l'identification et l'arrestation des responsables. Nous travaillons activement avec les forces de l'ordre fédérales dans plusieurs juridictions pour poursuivre tous les individus impliqués et les traduire en justice. En raison de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas partager de détails supplémentaires pour le moment. Cependant, toute personne disposant d'informations pertinentes est encouragée à nous contacter directement.

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Dans le même temps, Nick Percoco indique que Kraken collabore également avec les forces de l’ordre et d’autres acteurs de l’écosystème pour « enquêter et perturber les efforts de recrutement d'initiés ciblant non seulement les entreprises crypto, mais aussi les organisations de jeux et de télécommunications ».

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Source : X

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