IPO SpaceX – Pourquoi des milliers d’investisseurs crypto sont repartis les mains vides ?

L’introduction en Bourse de SpaceX restera dans l’histoire. Quatre fois sursouscrite, l’opération a déclenché une ruée sans précédent sur les plateformes crypto. Mais Binance, Bybit et Bitget ont annulé leurs campagnes d’allocation, laissant des dizaines de milliers de souscripteurs sans la moindre action SPCX entre les mains.

Une IPO hors normes, sursouscrite quatre fois

L’introduction en Bourse de SpaceX (SPCX) a battu tous les records ce 12 juin 2026. L’opération a été sursouscrite environ quatre fois, signe d’une demande très largement supérieure à l’offre disponible.

Le premier jour de cotation a tenu toutes ses promesses. Plus de 500 millions d’actions SPCX ont changé de mains, pour un volume dépassant les 80 milliards de dollars, propulsant SpaceX au rang de septième plus grande entreprise cotée au monde.

Côté valorisation, SpaceX a démarré sa cotation au Nasdaq autour de 1 750 milliards de dollars, avec une action introduite à 135 dollars et clôturant sa première séance à 160,95 dollars, soit une hausse de 19,2 %.

👉 Découvrez où et comment acheter l’action SpaceX (SPCX)

Acheter facilement des actions avec le courtier XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les plateformes crypto en première ligne

Les exchanges crypto ont surfé sur cet engouement en proposant à leurs utilisateurs des campagnes de souscription pré-IPO via des actions tokenisées. Binance Wallet a notamment attiré environ 557 millions de dollars de fonds verrouillés en USDC, répartis sur 27 689 adresses.

Selon les données on-chain, 81,48 % des participants ont engagé moins de 20 000 dollars, ne pesant que 18,39 % des fonds. À l’inverse, 114 adresses ont misé plus de 500 000 dollars, captant à elles seules 10,23 % du total.

Bybit, Bitget et Kraken avaient eux aussi ouvert leurs guichets pré-IPO, en s’appuyant sur xStocks, un fournisseur d’actions tokenisées chargé de sécuriser les titres réels auprès des syndicats bancaires.

Le couperet tombe, xStocks ne livre pas les actions

Quelques heures avant l’ouverture de la cotation, le scénario a viré au cauchemar pour les utilisateurs. Bybit a été le premier à dégainer son communiqué, indiquant que « en raison de l’incapacité de xStocks à livrer les actifs sous-jacents, aucune allocation SpaceX n’a été reçue ».

Update on the SpaceX IPO Subscription Due to xStocks’ inability to deliver the underlying assets, no SpaceX allocations were received. As a result, subscribed users will not receive SpaceX allocations. 100% of subscription funds will be automatically refunded to your original… — Bybit (@Bybit_Official) June 12, 2026

Binance a suivi dans la foulée, invoquant des « circonstances indépendantes de sa volonté » pour justifier l’annulation pure et simple de sa campagne SPCXx. Bitget Wallet a fait de même.

Du côté de Kraken, la déception est moindre mais bien réelle. La plateforme américaine n’a pu honorer que partiellement les souscriptions de son produit pré-IPO via xStocks. Les utilisateurs servis n’ont reçu que 4,2786 actions SPCX chacun, quel que soit le montant engagé.

👉 En savoir plus sur xStocks et son airdrop

Investissez dans des actions tokénisées avec Kraken

Comment les utilisateurs vont-ils être indemnisés ?

Sur Binance, l’intégralité des USDC bloqués sera remboursée automatiquement vers le Binance Wallet, via le moyen de paiement d’origine. La plateforme ajoute un geste commercial sous forme d’airdrop d’un million de dollars en tokens SPCXB, répartis à parts égales entre tous les participants, avec une distribution prévue d’ici le 18 juin.

Bybit a opté pour une compensation différente. Outre le remboursement intégral des fonds, les utilisateurs éligibles toucheront une récompense équivalente à un taux annuel de 10 % sur quatre jours, créditée automatiquement.

Même les investisseurs passant par la finance traditionnelle ont été touchés par la pénurie. Sur Trade Republic, certains souscripteurs n’ont reçu qu’une fraction de leur demande initiale, à l’image de cet utilisateur qui n’a obtenu que 0,25 part au lieu des trois actions sollicitées. Une réalité confirmée par l’analyste Nicolas Chéron, qui rappelle que ce traitement au prorata est la norme chez tous les courtiers en cas de sursouscription massive.

Acheter l'action SpaceX sur Trade Republic à partir de 1€

Où s’est joué le maillon faible ?

Le diagnostic des plateformes pointe clairement vers xStocks. Cette société, spécialisée dans la tokenisation d’actions, avait pour mission de se procurer les titres SpaceX auprès des banques d’investissement, puis de les livrer à Binance, Bybit et Bitget pour alimenter leurs campagnes centralisées. Cette étape de transmission est précisément celle qui a cassé.

Paradoxalement, les autres voies d’exposition tokenisée à SpaceX ont fonctionné. Le token SPCXx de xStocks lui-même s’est lancé comme prévu sur les exchanges décentralisés, tout comme le SPCXon d’Ondo Finance, disponible sur Solana, Ethereum et BNB Chain. Backpack a également proposé un token SPCX sur Solana, échangeable en continu et adossé à une action réelle.

L’échec ne concerne donc pas la tokenisation d’actions en tant que telle, mais bien le modèle d’allocation centralisé qui dépend d’un intermédiaire pour acheminer les titres physiques. xStocks n’a, à ce jour, livré aucune explication publique sur les raisons de cette défaillance.

L’épisode SPCX rappelle une règle vieille comme la Bourse. En cas d’IPO ultra-demandée, les souscripteurs n’obtiennent jamais l’intégralité de leurs ordres. La nouveauté ici, c’est que la promesse d’un accès simplifié via les plateformes crypto s’est heurtée à un mur d’infrastructure que beaucoup pensaient contourné par la blockchain.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

👉 Comment investir dans une société avant son introduction en bourse ?

Sources : The Defiant, Bybit, Wu Blockchain, Wu Blockchain, Wu Blockchain, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.