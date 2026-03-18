xStocks : Comment être éligible à l'airdrop du leader des actions tokénisées ?

Positionné sur la tokenisation des actions, le protocole xStocks ambitionne de faire entrer les marchés financiers traditionnels directement dans la DeFi. Avec le lancement de son programme xPoints, une question se pose : comment être éligible à l'airdrop xStocks et maximiser ses gains ? Découvrez comment fonctionne xStocks et quelle stratégie adopter pour farmer l'airdrop.

Qu'est-ce que xStocks ?

xStocks propose une approche particulièrement ambitieuse : représenter des actions et des ETF sous forme de tokens directement sur la blockchain.

Ainsi, chaque xStock correspond à un actif réel (comme une action ou un ETF) et repose sur une structure solide : chaque token est collatéralisé à 1:1 par l'actif sous-jacent détenu auprès d'un dépositaire régulé.

Contrairement à certaines tentatives passées d'actions tokenisées, xStocks mise sur une architecture conforme et sécurisée avec une structure légale dédiée (SPV), des comptes de conservation séparés, une preuve de réserves vérifiable et des smart contracts audités.

L'objectif est d'offrir une exposition on-chain aux marchés traditionnels, tout en conservant un lien économique direct avec les actifs réels. Ainsi, grâce à xStocks, vous pouvez investir / trader des actions d'entreprises cotées en Bourse directement avec votre wallet crypto et de manière décentralisée.

Et grâce à la tokenisation, toutes les actions tokenisées xStocks sont :

Accessibles 24h/24, 7j/7, contrairement aux marchés boursiers traditionnels ;

Fractionnables, ce qui permet d'investir avec de petits montants ;

Self-custodial, c'est-à-dire contrôlées directement depuis votre portefeuille crypto.

Les événements comme les dividendes ou les splits sont automatiquement répercutés on-chain, sans aucune action de votre part.

Enfin, xStocks est nativement multi-chain et disponible sur Solana, Ethereum, TON et le layer 2 Ink de Kraken.

Lien utiles à connaître :

xPoints : un système conçu pour récompenser l'activité réelle

Pour accompagner son développement, xStocks a lancé un système de points baptisé xPoints, qui servira très probablement de base pour un futur airdrop.

Contrairement à certains programmes purement spéculatifs, xPoints repose sur une logique assez claire : récompenser l'activité économique réelle au sein de l'écosystème.

Les points sont ainsi générés à partir de plusieurs types d'interactions, comme la détention d'actifs, la fourniture de liquidités, le lending ou encore l'utilisation de protocoles partenaires. Plus votre participation est importante et régulière, plus vous accumulez des points.

Un élément central du système est le xBoost, un multiplicateur qui augmente progressivement vos gains à mesure que vous restez actif. Autrement dit, le protocole valorise davantage la constance que les actions ponctuelles.

Tous les types d'activité ne se valent pas. Le protocole applique des multiplicateurs différents selon l'action réalisée :

Fournir de la liquidité sur Raydium, Orca ou Byreal : multiplicateur x7 : c'est l'action la plus rentable en termes de points. En déposant de la liquité dans une pool liée aux xStocks, vous maximisez vos gains tout en contribuant activement à la liquidité du protocole ;

: multiplicateur x7 : c'est l'action la plus rentable en termes de points. En déposant de la liquité dans une pool liée aux xStocks, vous maximisez vos gains tout en contribuant activement à la liquidité du protocole ; Faire du lending de xStocks sur Kamino : multiplicateur x5 : en déposant vos xStocks comme collatéral sur une plateforme de lending, vous générez 5 fois plus de points que la simple détention ;

: multiplicateur x5 : en déposant vos xStocks comme collatéral sur une plateforme de lending, vous générez 5 fois plus de points que la simple détention ; Détenir des xStocks : multiplicateur x1 : le point d'entrée le plus simple. Hodler vos xStocks dans votre wallet génère des points.

De plus, des quêtes avec des bonus à la clé viendront régulièrement proposer de réaliser des actions spécifiques. Remplir ces quêtes sera certainement important pour optimiser son farming. Il faudra donc être vigilant là-dessus et suivre de près les annonces de xStocks.

À savoir sur l'airdrop Il n'est pas encore possible d'affirmer à 100 % qu'un token lié à xStocks verra le jour. Néanmoins, xStocks étant le leader des actions tokenisées, il serait dommage de passer à côté d'un airdrop qui pourrait s'annoncer important. Il est donc intéressant de se positionner dessus dès maintenant au cas où un token serait lancé.

Guide : une stratégie simple pour accumuler des xPoints

La stratégie la plus efficace aujourd'hui reste volontairement simple et repose sur l'écosystème Solana, là où les xStocks sont largement adoptés et où la liquidité est la plus importante. La stratégie repose sur la fourniture de liquidités, cette activité permettant de profiter d'un multiplicateur x7.

Mais avant de commencer, il est possible de prendre une longueur d'avance en quelques clics seulement. Pendant un temps limité, xStocks propose un bonus de +20 % de points pour les utilisateurs qui connectent leur wallet sur le site officiel (boost de +20 % de vos points avec notre lien) via le bouton « Secure Your Boost » :

Un bonus comme celui-ci appliqué dès le départ peut faire une différence significative sur le long terme, alors n'oubliez pas de l'activer avant de commencer votre farming et surtout d'utiliser le même wallet. Votre boost est validé si vous obtenez ce message :

Maintenant que votre portefeuille est prêt. Voici la stratégie la plus simple pour farmer l'airdrop de xStocks 👇

Au centre de la stratégie, le QQQx. Il s'agit d'un token représentant une version tokenisée de l'ETF Invesco QQQ, qui suit le cours du Nasdaq-100. Autrement dit, il s'agit d'une exposition aux plus grandes entreprises technologiques américaines.

Cela ne signifie pas que les actions individuelles comme Tesla, Nvidia, Meta ou Microsoft sont à éviter, mais farmer l'airdrop xStocks via le QQQx est moins risqué.

En effet, s'exposer à un ETF offre une diversification immédiate, ce qui réduit mécaniquement le risque de volatilité excessive liée à une seule entreprise. À l'inverse, une action comme Tesla ou Nvidia peut connaître des variations importantes, ce qui peut impacter votre position si vous fournissez de la liquidité.

Une fois cette base posée, la mise en place de la stratégie se fait entièrement sur Raydium, l'un des principaux DEX de l'écosystème Solana où les xStocks sont actuellement les plus utilisés.

La première chose à comprendre, c'est que vous aurez besoin d'USDC sur Solana. Ce sera votre capital de départ, utilisé à la fois pour acheter du QQQx et pour fournir de la liquidité ensuite.

Acheter du QQQx sur Raydium

Rendez-vous sur Raydium (onglet Swap) et connectez votre portefeuille. Ensuite, sélectionnez l'USDC en entrée, le QQQx en sortie, puis validez la transaction.

Il est préférable de convertir environ 50 % de vos USDC en QQQx et de conserver le reste en USDC. Cette répartition vous permettra ensuite de fournir de la liquidité à la pool dédiée à ces actifs.

Fournir de la liquidité sur la pool QQQx / USDC

Une fois vos tokens QQQx achetés, rendez-vous sur l'onglet Liquidity de Raydium. Sélectionnez ensuite la pool QQQx / USDC et déposez vos fonds dans les 2 tokens. Si vous avez bien conservé une partie de vos USDC, vous pourrez équilibrer votre position.

Fournir de la liquidité est une étape clé pour plusieurs raisons :

cela pour permet de récolter une partie des frais de trading de la pool ;

cela crée une activité on-chain continue ;

et surtout, cela permet de profiter d'un multiplateur x7 sur vos points.

Dans le cadre de xPoints, ce type d'activité est mieux valorisé que la simple détention de tokens ou le lending.

Ajuster sa position et rester actif

Une fois votre liquidité déposée, le farming ne s'arrête pas là. Puisque xStocks valorise la constance, il peut être pertinent d'effectuer quelques actions supplémentaires de temps en temps :

ajouter ou retirer légèrement de la liquidité ;

effectuer des swaps supplémentaires avec d'autres xStocks ;

compléter les quêtes qui sont proposées par le protocole (suivez le compte X de xStocks pour ne rien manquer)

Le programme de parrainage

Le programme de parrainage des xPoints est une mécanique à ne pas ignorer. Lorsque quelqu'un rejoint xStocks via votre lien de parrainage, vous recevez 20 % de tous les points qu'il génère. Et de son côté, votre filleul reçoit lui aussi un boost de +20 % sur l'ensemble de ses points. C'est une mécanique à effet cumulatif : plus votre réseau est actif, plus vos points augmentent passivement.

Vous pouvez retrouver et partager votre lien directement depuis le dashboard xPoints. Et si vous utilisez notre lien de parrainage pour vous inscrire, vous bénéficiez automatiquement de ce bonus de +20 %.

Le trading perp : une option plus risquée pour accumuler des points

Raydium propose également du trading de perpétuels (perps) sur certains xStocks avec un effet de levier de x20 maximum.

Sur le papier, cela peut sembler intéressant pour générer de l'activité, surtout via l'accumulation de volume. En effet, trader des xStocks est une interaction comme une autre avec l'écosystème xStocks, mais l'utilisation d'un effet de levier augmente fortement le risque.

Si vous souhaitez tout de même optimiser le farming de l'airdrop xStocks, il peut être pertinent de faire du volume sur les différents xStocks disponibles au trading sur Raydium. Notez cependant que le multiplicateur associé au trading n'a pas été partagé par xStocks.

Conclusion : pourquoi xStocks est une opportunité à ne pas rater ?

xStocks, c'est aujourd'hui l'infrastructure de référence pour les actions tokenisées on-chain et les chiffres le confirment.

Depuis son lancement il y a moins d'un an, xStocks a traité plus de 25 milliards de dollars de volume de transactions et compte plus de 85 000 détenteurs uniques à travers les blockchains supportées.

Mais ce qui change vraiment la donne, c'est ce qui a eu lieu en mars 2026. Le Nasdaq a annoncé un partenariat avec Kraken pour distribuer des versions tokenisées d'actions d'entreprises cotées à des investisseurs en Europe et dans d'autres marchés internationaux. Et c'est justement xStocks qui servira de couche d'infrastructure.

Concrètement, cela signifie que xStocks n'est plus seulement un produit de niche. Ce protocole est sur la bonne voie pour devenir le pont officiel entre la Bourse et la blockchain. Le début de cette collaboration est prévu pour le premier semestre 2027, ce qui laisse encore une belle fenêtre pour se positionner tôt.

Du côté du secteur dans son ensemble, les actions tokenisées représentent désormais plus d'un milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), avec un intérêt croissant de la finance traditionnelle de la part des investisseurs crypto.

Dans ce contexte, farmer des xPoints aujourd'hui, c'est potentiellement se positionner en early adopter d'une infrastructure qui sera utilisée par le Nasdaq et d'autres bourses du monde entier à l'avenir.

La stratégie présentée ici est volontairement accessible : pas d'effet de levier, pas de risque excessif et un engagement qui peut se gérer en quelques minutes par semaine. L'objectif est de participer activement à l'écosystème xStocks et de profiter d'un multiplicateur x7.

Rappel important : aucun airdrop n'est officiellement confirmé à ce jour. Comme toujours, allouez des fonds que vous êtes prêt à immobiliser sur le long terme et faites vos propres recherches avant d'investir.

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