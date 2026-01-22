Ostium : Comment être éligible à cet airdrop crypto ?

Alors que l'année 2026 s'ouvre sur une nouvelle vague d'opportunités dans la finance décentralisée, certains protocoles se démarquent non seulement par leur innovation, mais aussi par la structure de leurs campagnes de récompenses. . La plateforme de trading de RWA Ostium apparaît aujourd'hui comme une candidate sérieuse pour un airdrop majeur en 2026. Découvrez les étapes à suivre pour vous rendre éligible à un éventuel airdrop d'Ostium.

Qu'est-ce qu'Ostium ?

Ostium est une plateforme de perpetual trading de RWA qui permet de s'exposer à une large variété d'actifs directement on-chain. Contrairement à la majorité des plateformes de perpetuals DEX, qui se concentrent presque exclusivement sur les cryptomonnaies, Ostium propose également des marchés sur des actifs issus de la finance traditionnelle, comme les matières premières ou le marché des changes.

Concrètement, il est possible d'y trader des contrats perpétuels sur l'or (XAU/USD), le pétrole (CL/USD), l'argent (XAG/USD), certaines paires de devises comme EUR/USD, mais aussi des indices comme le S&P 500 (SPX/USD) et, bien entendu, sur des cryptos comme le Bitcoin ou l'Ether. Cette diversité est au cœur de la proposition de valeur du protocole, qui cherche à rapprocher les outils du trading traditionnel de l'infrastructure décentralisée de la blockchain.

Sur le plan technique, la plateforme est également très intéressante : ses performances reposent principalement sur deux éléments : les smart contracts et les oracles.

Côté smart contracts, ces derniers n'utilisent pas simplement un prix spot ou ne se contentent pas de regarder ce qui se fait ailleurs, mais viennent simuler l'impact du prix sur le marché. Cette simulation permet de réduire l'écart entre le prix réel et celui affiché sur la plateforme. Pour expliquer plus simplement, la plateforme simule un prix → observe les répercussions sur le marché → prend la décision et affiche le prix.

C'est beaucoup plus fiable et efficace. Elle utilise également un système de liquidité mutualisée : plus simplement, cela signifie qu'il est possible de partager la liquidité entre plusieurs marchés.

Cette approche facilite l'ajout rapide de nouveaux actifs tout en maintenant une exécution fiable, y compris sur des produits moins liquides. Les taux de financement sont, quant à eux, ajustés dynamiquement afin d'équilibrer les positions longues et courtes sans perturber le marché.

Concernant les oracles, qui sont les éléments qui permettent de vérifier les informations afin de faire fonctionner correctement la plateforme, Ostium agrège des flux provenant de plusieurs fournisseurs de données traditionnels, puis les traite via un algorithme d'agrégation propriétaire (centralisé) avant de les transmettre on-chain. Ce mécanisme permet d'obtenir des prix plus stables et plus représentatifs des conditions réelles de marché, tout en réduisant la latence, un point crucial pour le trading à effet de levier.

Fiche technique d'Ostium

Liens utiles :

Avec le lancement de la saison 2 du programme de points d'Ostium, tous les compteurs ont été remis à zéro, offrant une nouvelle opportunité aux utilisateurs, y compris à ceux qui n'ont pas participé à la première saison. Cette deuxième phase introduit également de nouveaux mécanismes de récompense, destinés à favoriser une activité plus qualitative et plus diversifiée.

Voici donc un guide de A à Z pour comprendre comment se positionner efficacement sur un nouvel airdrop d'Ostium 👇

Connecter son wallet

La première étape consiste à se rendre sur la plateforme d'Ostium et à connecter son portefeuille. Le protocole, construit sur Arbitrum, profite d'une latence élevée et de frais très compétitifs, parfait pour accueillir un gros volume de transactions journalières.

Une fois le wallet connecté, vous pouvez directement accéder à votre tableau de bord personnel, où apparaissent :

vos fonds ;

vos positions ouvertes ;

vos dépôts dans les vaults ;

et votre solde de points.

C'est également depuis cette interface que se font les dépôts de fonds, indispensables pour commencer à trader ou à fournir de la liquidité.

Le dépôt s'effectue en USDC, qui serviront ensuite de collatéral pour les positions de trading ou de capital pour les vaults.

Les points

Ostium fonctionne actuellement avec un système de points qui sera probablement utilisé comme base de calcul pour un futur airdrop. La première saison étant terminée, la Season 2 vient tout juste de commencer, avec un plafond fixé à 25 millions de points. Les points sont distribués et mis à jour toutes les semaines.

Contrairement à la saison précédente, les points ne sont plus attribués uniquement en fonction du volume de trading. Le protocole a annoncé une distribution plus dynamique, qui s'adapte à l'activité globale du marché et valorise davantage certaines actions spécifiques.

Un élément clé de cette nouvelle saison est l'introduction des “Boost Windows”, des périodes hebdomadaires durant lesquelles certains actifs bénéficient de conditions particulièrement avantageuses. Pendant ces fenêtres, les utilisateurs profitent à la fois de frais réduits de moitié et d'un doublement des points générés sur les marchés concernés. Ces boosts sont liés à des événements comme ceux survenus au Venezuela, en Europe ou, actuellement, sur les actifs américains.

Dashboard des points sur Ostium

Ces boosts changent chaque semaine et portent sur des groupes d'actifs spécifiques, ce qui encourage les utilisateurs à explorer différents marchés plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul produit. Être actif pendant ces périodes est l'un des moyens les plus efficaces d'accumuler rapidement des points.

Trading

Même si le protocole a annoncé qu'il se concentrerait sur d'autres critères en plus du trading pour l'éligibilité de l'airdrop, ce dernier reste naturellement le principal levier pour accumuler des points sur Ostium. Ouvrir et maintenir des positions sur les marchés perpétuels génère des points en fonction de plusieurs paramètres comme :

le volume ;

la durée d'exposition ;

et les conditions de marché.

L'un des intérêts majeurs de la plateforme réside dans la diversité des actifs disponibles. En variant ses positions entre crypto, matières premières et paires de devises, cela augmentera les interactions avec le protocole et potentiellement lors de différentes périodes de boost (visible en haut à gauche de l'image)

Interface de trading sur Ostium

Rappel Il est important de garder en tête que le farming de points ne nécessite pas forcément une prise de risque excessive. Il est possible d'utiliser un levier modéré, voire nul, et de privilégier des positions de petite taille mais répétées, afin de maintenir une activité régulière sans s'exposer à une forte volatilité. Dans ce genre de mécanismes, il est d'ailleurs préférable d'être constant plutôt que de tout miser sur une grosse journée : il est généralement plus pertinent de trader de manière progressive, sur plusieurs jours ou semaines.

Vault

Ostium permet également de gagner des points en déposant des fonds dans ses vaults, qui fournissent la liquidité nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme. Les dépôts, en USDC, servent de contrepartie aux positions ouvertes sur la plateforme. Une pratique que l'on retrouve assez fréquemment sur des protocoles similaires.

Concrètement, les fournisseurs de liquidité perçoivent une part des frais générés par l'activité de trading, ce qui permet de générer un rendement passif tout en accumulant des points pour l'airdrop. Il est possible de lock vos tokens sur une période s'étalant de 7 à 365 jours. Si l'on se base sur un raisonnement logique, plus vous choisissez de lock vos tokens sur une période longue, plus votre rendement sera intéressant ; néanmoins, dans le même temps, le risque encouru augmentera.

Deposit interface sur Ostium

D'un point de vue technique, la liquidité des vaults est protégée par le système de pricing propriétaire d'Ostium, notamment via le mécanisme du prix OLP, conçu pour refléter plus fidèlement les conditions réelles de marché et limiter les liquidations dues à des écarts de prix artificiels. Ce système contribue à stabiliser les performances des vaults, même lors de périodes de forte volatilité.

Cours de l'OLP

Comme pour tous les actifs et produits financiers, il ne faut pas oublier que les vaults restent toutefois exposés aux résultats globaux du moteur de trading, ce qui implique que les rendements peuvent varier et que le capital n'est pas garanti. Dans une logique de farming d'airdrop, ils peuvent néanmoins constituer un complément pertinent à une activité de trading modérée, afin de diversifier les sources d'accumulation de points.

Une nouvelle opportunité sur le marché des perp

Ce n'est un secret pour personne : en 2025, deux secteurs ont majoritairement dominé le marché : les perpetuals DEX (Litgher, Ventual et récemment Hyena) et les prediction markets (Polymarket, Myriad, Kalshi), et Ostium s'inscrit dans cette première catégorie. Ce qui a fait la force et la réputation des marchés perp, c'est leur diversité : grâce à leur construction assez modulable, il est facile de créer n'importe quel type de produit “exotique”. Ostium n'échappe pas à la règle.

Pour de nombreux traders, notamment ceux issus du monde du trading classique, la possibilité de trader des actifs comme l'or ou des paires de devises directement on-chain représente une passerelle naturelle vers la finance décentralisée. Cela explique en partie la croissance rapide observée sur la plateforme, tant en termes de volume que de nombre d'utilisateurs. Cette combinaison, forte activité mais communauté encore limitée, est précisément ce que recherchent de nombreux chasseurs d'airdrops.

Données On-Chain

Observer les données on-chain permet de se rendre compte du potentiel réel que pourrait représenter cet airdrop : combien d'utilisateurs sont présents, qui détient le plus de points, ou si la plateforme est vraiment utilisée. Ce sont des facteurs cruciaux pour comprendre ce qui se passe sur Ostium.

Volume

En regardant les dashboards dédiés à Ostium disponibles sur Dune, on peut en tirer deux conclusions :

Premièrement, la plateforme est bien utilisée. On compte plus de 20 000 utilisateurs pour près de 540 000 trades effectués, soit une moyenne d'environ 27 transactions par utilisateur. Ce niveau d'activité est tout à fait correct pour un protocole encore récent et dans le cadre d'une campagne d'airdrop.

Deuxièmement, les données montrent clairement quels actifs concentrent l'essentiel de l'activité. Près de 50 % des trades concernent des cryptomonnaies, principalement le Bitcoin et l'Ether, qui dominent logiquement sur une plateforme décentralisée. L'or (XAU/USD) arrive ensuite avec environ 20 % des transactions, tandis que le reste de l'activité est réparti entre indices et autres actifs traditionnels.

Cette répartition s'explique à la fois par la forte volatilité des actifs crypto et par la familiarité des utilisateurs avec ces marchés, ce qui les rend plus enclins à y concentrer leur activité de trading.

Data volume d'Ostium sur DUNE

Croissance du protocole

Après une légère phase de baisse, la TVL semble s'être stabilisée autour de 30 millions de dollars. Cette stabilisation est soutenue par plusieurs facteurs, notamment les rendements attractifs proposés par les vaults (environ 56 % d'APR au moment de la rédaction), ainsi que par le lancement de la Season 2 et l'introduction des mécanismes de boost.

Les frais générés par la plateforme suivent une dynamique similaire à celle de la TVL. Après une forte croissance entre le deuxième et le quatrième trimestre 2025, les données montrent un ralentissement récent. Celui-ci peut refléter un léger désengagement d'une partie des utilisateurs, phénomène classique après les phases d'euphorie initiale.

Ce comportement est typique des cycles de marché : une phase de forte adoption portée par l'effet de nouveauté, suivie d'une période de consolidation durant laquelle seuls les utilisateurs réellement engagés restent actifs sur le long terme.

Croissance d'Ostium

Conclusion

Au final, Ostium illustre parfaitement l'évolution de la finance décentralisée, qui ne se limite plus aux seules cryptomonnaies mais s'ouvre progressivement aux marchés traditionnels. Cette approche hybride, combinée à une traction déjà bien établie et des résultats on-chain convaincants, place le protocole dans une position favorable pour un futur lancement d'un token.

Avec le début de la Season 2 et la remise à zéro des compteurs, le moment est particulièrement bien choisi pour s'y intéresser. En combinant trading régulier, participation aux vaults et exploitation des périodes de boost, les utilisateurs peuvent optimiser leur accumulation de points tout en se familiarisant avec une plateforme qui pourrait jouer un rôle important dans le paysage des perp DEX de demain.

Comme toujours dans la DeFi, il convient de rappeler que le farming d'airdrops implique des risques, notamment liés au trading et aux smart contracts. Une gestion prudente du capital et une bonne compréhension des mécanismes restent indispensables. Mais pour ceux qui cherchent une opportunité sérieuse et déjà bien avancée, Ostium mérite clairement une place dans la liste des projets à surveiller de près en 2026.

