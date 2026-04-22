Hack de Volo Protocol – 3,5 millions de dollars en cryptomonnaies s’envolent

Volo Protocol, une plateforme de liquid staking basée sur Sui, vient d’être attaquée. Alors que les pertes s’élèvent à plus de 3,5 millions de dollars, les équipes confirment qu’elles rembourseront les utilisateurs concernés.

Hack de la plateforme Volo Protocol

Cette nuit, Volo Protocol a annoncé avoir subi une attaque et avoir encouru des pertes importantes. Un hack a conduit au transfert de 3,5 millions de dollars en WBTC, xAUm et USDC depuis les Volo Vaults. La plateforme a immédiatement gelé les autres vaults :

Nous avons détecté l’attaque, notifié immédiatement la Fondation Sui et les partenaires de l’écosystème afin de limiter les dégâts, et gelé les coffres pour éviter toute exposition supplémentaire.

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À ce stade, le protocole est à l’arrêt, dans l’attente d’un post-mortem complet et de mesures correctives. La plateforme affirme que les Volo Vaults restants ne présentent aucune vulnérabilité commune : ils contiennent 28 millions de dollars de TVL.

Nous travaillons activement avec des enquêteurs on-chain et des partenaires de l’écosystème pour poursuivre les efforts de récupération. Un post-mortem complet sera publié une fois l’enquête terminée

À ce stade, on ne sait pas comment les attaquants ont pu avoir accès aux 3 Volo Vaults concernés.

Volo Protocol absorbera les pertes

La plateforme affirme qu’elle absorbera les pertes, afin de compenser les utilisateurs ayant été affectés par l’attaque :

Nous tenons à être clairs : Volo est prêt à absorber cette perte. Nous ferons de notre mieux pour ne pas la répercuter sur nos utilisateurs. Nous sommes actuellement en mode gestion de crise, mais une fois cette phase terminée, nous élaborerons un plan de remédiation.

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Quelques heures plus tard, Volo Protocol affirmait avoir pu geler 500 000 dollars des fonds qui avaient été transférés. La plateforme a également pu intercepter 19,6 WBTC (1,5 million de dollars) que le hacker essayait de bridger, affirmant que ces fonds ne sont plus sous contrôle de ce dernier. Ce sont donc 2 millions de dollars au total qui ont été gelés ou récupérés.

C’est le deuxième hack d’importance cette semaine. Il y a deux jours, le protocole Kelp était attaqué, pour une somme bien plus importante : 290 millions de dollars.

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Source : Volo Protocol via X

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