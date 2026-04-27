Le hack de Kelp va-t-il faire fuir les institutionnels de la DeFi ?

Une semaine après le hack de Kelp, quel impact cela peut-il avoir sur la perception de la DeFi au niveau institutionnel ? Par ailleurs, d'autres attaques similaires peuvent-elles se reproduire ?

Quel avenir pour la DeFi après le hack de Kelp ?

La semaine dernière, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur le hack de Kelp, ainsi que sur ses conséquences sur la finance décentralisée (DeFi). D’ailleurs, nous nous interrogions justement en live jeudi dernier avec Lilian Aliaga d’Oak Research s’il ne voudrait pas mieux parler de finance on-chain que de DeFi. Quoi qu’il en soit, le moral est toujours en berne, tandis qu’Aave, qui a le plus souffert, n’a toujours pas vu sa valeur totale verrouillée (TVL) remonter.

Dans ce contexte, Paul Frambot, le cofondateur et PDG de Morpho, expliquait ce matin sur X avoir « passé la semaine dernière à contacter les plus grandes institutions pour recueillir leur avis sur la situation de la DeFi ». Ainsi, l’intéressé en tire le constat suivant :

L'intérêt des institutionnels ne faiblit pas, pour une raison simple : les distributeurs sont là pour rester. Des volumes massifs d'actifs sous gestion, de paiements et de prêts arrivent sur la blockchain. Toutes les fintechs souhaitent migrer entièrement vers la blockchain. En tant qu'institution, vous n'avez pas le choix. Cela dit, ils ont totalement perdu confiance dans les modèles de pool/hub. Les institutionnels et les distributeurs veulent le contrôle : sur le code, sur les risques, sur la conformité. Ils veulent la flexibilité d'isoler ce dont ils ont besoin, tout en se connectant au réseau mondial de liquidités compatible.

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

Évidemment, cette vision sert la technologie de Morpho, dont les pools isolées offrent un modèle à l’opposé de celui d’Aave. Chacun des deux modèles possède ses propres avantages et inconvénients et seul l’avenir permettra de définir si l’un parvient à distancer suffisamment l’autre pour s’imposer comme une référence.

En parallèle, CoinGecko a publié une infographie des projets susceptibles de subir une attaque similaire à celle de Kelp, à savoir la compromission d’un Decentralized Verifier Network (DVN) utilisé seul.

Ici, l’USDT0 semble le plus à risque, avec plus de 4,06 milliards de dollars d’actifs concernés. Aethir (ATH) arrive en deuxième position, avec 117 millions de dollars, suivi de Vana, Moonbirds, Swell Network, Zentry et Ordely Network, pour des montants allant de 43,8 à 20,8 millions de dollars.

👉 Dans l'actualité également — Litecoin subit une attaque coordonnée de sa blockchain - Que s'est-il passé ?

À terme, nous verrons donc si des leçons ont été tirées et si LayerZero et les protocoles concernés par de tels risques prennent des mesures pour pallier cela.

Protéger vos cryptomonnaies avec un Ledger Nano Gen5 (10 € offerts)

Sources : X, CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.