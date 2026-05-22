Attaque en cours sur Polymarket ? 600 000 dollars seraient en train de s'envoler

L’enquêteur on-chain ZachXBT signale ce matin un exploit qui semble être en cours sur Polymarket. Quels sont les éléments dont nous disposons à ce stade ?

Un exploit sur Polymarket ?

Polymarket, la sulfureuse plateforme de paris prédictifs, semble être en train de subir une attaque. D’après ZachXBT, le smart contract « UMA CTF Adapter », qui permet de régler les paris au sein de Polymarket via l’Optimistic Oracle d’UMA, a été attaqué.

Cela veut dire que des fonds seraient en train d’être drainés de la plateforme. ZachXBT signalait 520 000 dollars de pertes autour de 10h30 ce matin. Selon la firme d’analyses Bubblemaps, qui a repris l’alerte, l’attaquant aurait déjà séparé les fonds sur 15 adresses différentes.

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Par ailleurs, Bubblemaps souligne que les attaquants auraient été en mesure de retirer 5 000 POL, soit 450 dollars environ, toutes les 30 secondes. La somme dérobée s’élèverait désormais à plus de 600 000 dollars à l’heure de l’écriture de ces lignes.

À ce stade, nous ne disposons pas de davantage d’informations. Polymarket n’a par ailleurs pas communiqué à ce sujet. Cette affaire étant en cours, nous invitons les utilisateurs de la plateforme à la plus grande prudence, avant de disposer de nouvelles informations officielles.

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Source : ZachXBT, Bubblemaps via X

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