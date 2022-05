Terra : 90 millions de dollars se sont fait subtiliser sur Mirror, et cela est passé inaperçu pendant 7 mois

Il semblerait que même les sommes les plus importantes puissent parfois échapper à l'attention des développeurs. Effectivement, nous venons d'apprendre que Mirror (MIR), un protocole de finance décentralisée (DeFi) bâti sur la blockchain Terra Classic (LUNC), s'est fait subtiliser 90 millions de dollars en octobre 2021.

Le protocole Mirror permet à ses utilisateurs de shorter ou de long des actifs fongibles calqués sur leur valeur réelle. En d'autres termes, cela permet de trader sur des équivalents d'actions comme Apple, Amazon, ou Google via un oracle chargé de surveiller le cours réel de ces dernières.

La révélation vient de l'utilisateur de Twitter « @FatManTerra », connu pour sa participation active sur le forum de recherche de Terra, et plus particulièrement depuis l'annonce du fork de la blockchain. Selon lui, l'utilisateur malveillant aurait réussi à dérober des sommes importantes en partant de montants bien inférieurs.

🧵👇 What if I told you that Mirror Protocol, up until 18 days ago, was susceptible to the one of the most profitable exploits of all time, allowing an attacker to generate $4.3m from $10k in a single transaction? Here's how I discovered this - by pure serendipity. 🧵👇

— FatMan (@FatManTerra) May 27, 2022