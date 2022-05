Wormhole verse une prime de 10 millions de dollars à un hacker whitehat pour la découverte d’une faille

Dans le cadre de son programme de primes, Wormhole a versé une récompense record de 10 millions de dollars à un hacker whitehat opérant sous le pseudonyme de satya0x.

Pour cela, le protocole servant à transférer des fonds d’une blockchain à une autre a utilisé les services d’Immunefi, un autre protocole, qui lui est spécialisé dans le versement de telles primes :

Whitehat satya0x reported a critical vulnerability in @wormholecrypto on Feb 24 via Immunefi.

The bug was quickly patched, no user funds were affected, and satya0x received a $10 million payout from Wormhole, the largest bounty payout on record. https://t.co/xKDGxfFLjA

