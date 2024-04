Router : comment être éligible à l’airdrop de ce protocole cross-chain ?

Router Protocol est un projet qui vise à transformer le routage Internet grâce à la technologie blockchain. Mais comment être éligible au prochain airdrop de Router Protocol ?

Qu'est-ce que Router Protocol ?

Router Protocol est un protocole ambitieux qui vise à révolutionner le routage Internet en le rendant plus décentralisé, sécurisé et performant. Le projet s'appuie sur la technologie blockchain et propose un token utilitaire, le ROUTE, qui permettra aux utilisateurs de participer au réseau et de gagner des récompenses.

Le routage Internet est un processus complexe qui permet aux données de circuler d'un point A à un point B. Il est actuellement contrôlé par un petit nombre d'entreprises et d'organisations, ce qui peut entraîner des problèmes de centralisation et de sécurité.

Router Protocol propose une solution alternative en créant un réseau de routage décentralisé. Ce réseau sera géré par des « routeurs », des validateurs qui seront responsables du transfert des données.

Quels sont les avantages de Router Protocol ?

Router Protocol présente plusieurs avantages par rapport aux systèmes de routage traditionnels :

Sécurité : la technologie blockchain permet de garantir la sécurité et l'intégrité des données ;

: la technologie blockchain permet de garantir la sécurité et l'intégrité des données ; Décentralisation : le réseau est contrôlé par les utilisateurs, ce qui le rend plus résistant à la censure et aux piratages ;

: le réseau est contrôlé par les utilisateurs, ce qui le rend plus résistant à la censure et aux piratages ; Performance : le réseau est conçu pour être plus efficace que les systèmes traditionnels. Les frais sont réduits et les performances sont améliorées.

Le ROUTE est un token de gouvernance qui permet aux utilisateurs de participer au réseau de Router. Les utilisateurs pourront utiliser le token ROUTE pour :

Devenir « routeur » : les utilisateurs doivent staker des tokens ROUTE pour devenir validateur du réseau et gagner des récompenses ;

: les utilisateurs doivent staker des tokens ROUTE pour devenir validateur du réseau et gagner des récompenses ; Participer au réseau : les détenteurs de ROUTE pourront participer à la gouvernance du réseau en votant sur les propositions d'amélioration du projet ;

: les détenteurs de ROUTE pourront participer à la gouvernance du réseau en votant sur les propositions d'amélioration du projet ; Payer des frais : les frais de réseau seront payés en ROUTE.

La société a levé 4 millions de dollars en 2022 auprès d'investisseurs comme Coinbase Ventures, Alameda Research, QCP, Polygon, et Wintermute.



Comment être éligible à l'airdrop de Router Protocol ?

Router Nitro, le bridge cross-chain phare de Router Protocol, propose une manière dynamique et attrayante de gagner des récompenses grâce à vos transactions.

Avec les « carottes » comme points de fidélité, vous pouvez débloquer divers avantages et privilèges au sein de l'écosystème Router Nitro. Voici un aperçu complet de la façon dont vous pouvez accumuler et utiliser vos carottes :

1. Les carottes : vos points de farming

Sur Router Nitro, les carottes représentent vos points de farming et seront converties en tokens ROUTE lors de l'airdrop. Différents types d'actions vous permettent d'accumuler des points et donc de futurs tokens ROUTE :

Transactions sur le bridge : chaque fois que vous effectuez une transaction sur le bridge avec Router Nitro, vous gagnez des carottes. C'est simple, plus vous effectuez de transactions, plus vous accumulez de carottes ;

: chaque fois que vous effectuez une transaction sur le bridge avec Router Nitro, vous gagnez des carottes. C'est simple, plus vous effectuez de transactions, plus vous accumulez de carottes ; Bonus de parrainage : invitez un ami et vous serez récompensé par 50 % des carottes qu'il obtiendra sur sa première transaction. Il n'y a pas de limite de nombre, plus vous invitez d'amis, plus vous gagnez de carottes.

2. Router Nitro : plusieurs airdrops rétroactifs ?

Router Nitro offre également un airdrop de carottes rétroactif. Les utilisateurs ayant effectué plus de 8 transactions cross-chain sur Li.Fi, Bungee, Stargate et Across (valeur minimale de la transaction supérieure à 50 dollars) entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 sont éligibles à un airdrop de 3 000 carottes.

Un airdrop est également prévu pour les utilisateurs des outils du testnet de Router Protocol (Nitro, TExchange, Rabbit Rush, Ping Pong, The Sandbox et ceux qui ont mint le NFT « Mandara »). Les utilisateurs du mainnet de Voyager, les wallets inscrits sur Router Nitro en avant-première et ceux qui ont été actifs sur le réseau principal de Router Nitro depuis son lancement seront aussi éligibles.

Notez que chaque utilisateur devra effectuer une transaction supplémentaire sur Router Nitro (après le lancement du module de récompenses) pour réclamer son airdrop de carottes.

Liste des différents airdrops rétroactifs de Router Nitro

3. Comment accumuler plus de carottes ?

Sur Router Nitro, les nouveaux utilisateurs reçoivent des carottes pour leur première transaction (la valeur minimale de la transaction doit être supérieure à 100 dollars). Ce montant diminue au fil du temps depuis le 25 janvier 2024, date de lancement du bridge. La récompense actuelle est 250 carottes.

Veuillez noter que le « One-time Participation Carrots » n'est disponible que pendant les premiers mois suivant le lancement du système de récompense et peut être supprimé ultérieurement.

Les « transaction Carrots » sont des carottes accordées en fonction de la valeur en dollars de chaque transaction. Par exemple, si un utilisateur a effectué une transaction d'une valeur inférieure ou égale à 100 dollars sur Router Nitro, il recevra 10 carottes en récompense de son activité.

Pour le système de parrainage, c'est très simple. Après votre première transaction, vous obtiendrez un lien de parrainage à partager avec vos amis. Vous gagnerez 50 % des carottes que votre filleul obtiendra après sa première transaction ainsi que 20 % des carottes des 10 premières transactions de votre filleul.

Conclusion sur l'airdrop de Router Protocol

Router Protocol se positionne comme une solution polyvalente et performante dans le domaine de l'interopérabilité. Avec Router Nitro, elle permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des transferts d'actifs entre les différentes blockchains.

Router Nitro est un bridge basé sur le « Router's Cross-chain Intent Framework » de Router Protocol. Il est crosschain et propose des transactions 60 % plus rentables que les bridge traditionnels sans compromettre la sécurité ou la vitesse des transactions. Sa compatibilité avec un large éventail de blockchains EVM et non-EVM renforce sa position de bridge cross-chain complet et accessible.

Les informations concernant l'airdrop de Router Protocol et de Router Nitro sont susceptibles de changer dans le futur. Assurez-vous de suivre les réseaux sociaux officiels de Router pour rester au courant des dernières avancées du protocole.

Source : Medium

