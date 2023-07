Axelar (AXL) s’associe à Microsoft pour promouvoir le Web3 et l’IA

Axelar (AXL), connu notamment pour son bridge permettant de connecter les blockchains de l’écosystème Cosmos (ATOM) à d’autres réseaux comme Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC), a conclu un partenariat avec Microsoft.

Axelar and Microsoft are pleased to announce a partnership for better integration of Web3 & traditional internet systems. The partnership will explore ways public blockchains can can help secure trust and speed integration of artificial intelligence (AI) in mainstream use cases. pic.twitter.com/XfKat1PIT0

