Le Bitcoin (BTC), monnaie d'échange de l'intelligence artificielle (IA) ? Oui, selon l'ancien PDG de BitMEX

À travers un billet de blog, Arthur Hayes, le fondateur et ancien PDG de l'exchange de cryptomonnaies BitMEX, a présenté une théorie selon laquelle le Bitcoin (BTC) devrait logiquement se présenter comme la monnaie d'échange de l'intelligence artificielle (IA).

Selon lui, le Bitcoin serait la monnaie la plus à même de répondre aux besoins de la structure intrinsèque de l'IA, qu'il place en opposition directe avec le système bancaire « balkanisé » tel que nous le connaissons actuellement :

« De quel type de système de paiement PoetAI a-t-elle besoin ? Elle doit utiliser un système disponible à tout moment, numérique et entièrement automatisé. Un système qui n'est disponible que lorsque les humains sont éveillés ou ont envie de travailler ne fera pas l'affaire. De toute évidence, le système bancaire analogique - qui n'est ouvert que du lundi au vendredi et qui est balkanisé entre les zones géographiques et les banques elles-mêmes - n'est pas adapté. »