Bitcoin, destination 72 000 dollars ? Analyse du BTC du 23 juillet 2024

En cette semaine pleine de résultats d'entreprises, de données macroéconomiques, de discours clés et de mise en production d'ETF Ethereum spot, le Bitcoin qui navigue dans une décorrélation significative peut-il continuer à tracer son propre chemin ?

Nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 66 500 dollars.

Le PDG de Blackrock Larry Fink s'est exprimé il y a quelques jours concernant Bitcoin à l'occasion de la publication des résultats de l'entreprise. Il est revenu sur l'évolution de son point de vue concernant la première crypto du marché, et la vision qu'il a partagée avec son auditoire est désormais plus positive et plus objective qu'elle ne l'était il y a quelques années.

Difficile d'envisager cet interview comme unique facteur à l'origine des afflux de capitaux sur l'ETF Bitcoin Spot (IBIT) de la société. Toutefois, sur les 7 dernières séances, le flux net entrant s'élève pour le seul ETF de Blackrock à 1,35 milliard de dollars (22 000 BTC) dont 523,3 millions de dollars (7 680 BTC) sur la seule journée d'hier.

Historique des flux nets sur les différents ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Les achats net sur les ETF Bitcoin spot réalisent des points hauts alignés en croissance depuis l'excès baissier du BTC à 53 000 dollars. Rejoindre le milieu du range autour des 65 500 dollars n'aura pas ralenti l'appétit des institutionnels. Ceux-ci participent non seulement au franchissement de ce dernier, mais maintiennent leur pression acheteuse pour le défendre.

Attention néanmoins à cette semaine chargée en données macroéconomiques qui pourrait être très volatile. Les résultats d'entreprises sont nombreux : Google et Tesla notamment devraient publier ce jour. En fin de semaine, nous verrons également la publication des données de croissance et d'inflation relatives à l'économie américaine :

jeudi 25 juillet à 14h30, première estimation du PIB ;

vendredi 26 juillet à 14h30, donnée d'inflation PCE.

Le chiffre PCE est attendu en amélioration pour une baisse favorable à un pivot de la FED. Concernant le PIB, le marché s'attend à une légère amélioration des données du premier trimestre. Cela étant, la croissance doit rester modérée pour favoriser une baisse des taux directeurs. Tout excès baissier ou haussier de la croissance serait probablement un signe négatif envoyé au marché.

Bitcoin au CME : GAP de rupture validé ?

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,20 % +6,90 % +4,30 % ETH / Bitcoin +1,70 % -2,00 % -3,30 %

Les signes de force observés au CME dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juillet se sont confirmés par le franchissement de la zone de milieu de range sur Bitcoin. Le GAP haussier formé par l'écart des prix de cotation entre la clôture et l'ouverture du week-end dernier est toujours actif.

Les écarts de cotation ont une probabilité élevée d'être comblés, néanmoins dans le cas d'un GAP de rupture, celui-ci peut rester ouvert bien plus longtemps. Il est particulièrement intéressant de voir ce GAP formé sur le bas du range du Bitcoin. Zone que tout le monde surveille par définition et qui prend encore plus de poids actuellement.

Tous ces facteurs font du support à 60 000 dollars une zone qui n'échappe plus à personne pour une prise de position à l'achat. Ce consensus laisse à penser qu'il n'y aura pas de nouvelle visite de la zone, ou le cas échéant qu'elle sera enfoncée pour explorer de nouveaux plus bas.

Graphique du cours du BTC1! CME en hebdomadaire

BTC, cassure du range par le haut ?

L'action des prix a non seulement confirmé la réintégration du range, mais elle surpasse l'equilibrium de ce dernier avec une clôture autour des 68 000 dollars. Ce niveau offre une polarité positive au Bitcoin et lui confère un nouveau support à défendre pour maintenir cette bonne dynamique.

C'est désormais la confluence de la moyenne mobile à 20 semaines avec le milieu du range que les bulls devront sauvegarder en tant que support. Ce maintien serait favorable à un scénario d'accumulation de Wyckoff laissant une dernière déviation sous support (spring) derrière lui.

Cette construction verrait les prix se maintenir dans la partie haute du range avant de consolider au-dessus des 70 000 dollars pour préparer le franchissement du plus haut historique réalisé en mars dernier aux abords des 74 000 dollars.

Si le scénario haussier est mon favori à ce stade de développement de l'action des prix, à tout scénario haussier nous devons opposer d'autres scénarios plus neutres, voire baissiers. Toutefois, la dynamique est haussière et la réintégration offre de bonnes probabilités d'une revisite de la zone dessinée en rouge sur le graphique ci-dessous.

Le scénario neutre consiste à maintenir le range en place, visiter la borne haute et maintenir les prix dans la zone 60 000 à 70 000 dollars dans des mouvements erratiques et peu prédictibles. Un excès baissier pourrait voir combler le GAP CME avant de rebondir.

Le scénario baissier démarre au franchissement de ce GAP CME. L'objectif serait alors un franchissement du point bas enregistré le 5 juillet 2024 pour creuser à destination de la moyenne mobile à 50 semaines autour des 48 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En unité de temps plus courte (journalier), le Bitcoin montre des signes de force mais il ne s'inscrit pas pleinement dans une construction impulsive. La moyenne mobile à 7 jours se démarque en support des prix soutenu par la confluence actuelle avec le 0.382 de retracement de Fibonnacci et le haut de la zone de support en jaune.

Afin de maintenir la dynamique haussière, la moyenne mobile à 50 jours doit continuer sa phase de retournement pour se réorienter à la hausse. Plate et alignée avec le 0.5 du mouvement haussier depuis les 53 000 dollars, elle pourrait offrir un bon niveau de support si les prix venaient à franchir le milieu du range.

Plus bas, la moyenne mobile à 20 jours marque le support ultime pour le rebond engagé à destination du haut du range. Si les prix parviennent à s'installer durablement au-dessus des 65 000 dollars, cette moyenne mobile pourrait dans les prochains jours franchir la moyenne à 50 jours et exercer une pression haussière sur les prix.

Plus au nord, s'installer et consolider au-dessus de l'ancien ATH 2021 (69 000 dollars) pourrait marquer l'ultime phase de construction de Wyckoff avant le franchissement du sommet du range.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, Bitcoin est bien orienté à la hausse. De nombreux signaux semblent favorables à une nouvelle attaque du sommet du range autour des 72 000 dollars. Il ne faut pour autant pas céder à un excès d'optimisme, le processus de franchissement peut prendre du temps et l'action des prix peut se retourner dans un scénario moins favorable.

La polarité hebdomadaire est toutefois positive tant que les prix ne clôturent pas à nouveau sous la zone pivot du range.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse revisiter le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

