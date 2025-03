Le Bitcoin clôture la semaine à 82 600 dollars (+2,28 %), marquant une pause après une correction de 15 %, tandis que le repli du VIX suggère une accalmie sur les marchés traditionnels. Les intérêts ouverts sur les dérivés atteignent un plus bas depuis octobre 2024, et l'évolution du sentiment baissier pourrait influencer la dynamique des prix dans les jours à venir.

Accalmie sur les marchés traditionnels : le VIX donne le tempo

Nous sommes le lundi 17 mars 2025, et prix du Bitcoin clôture la semaine autour de 82 600 dollars, en hausse de 2,28 %. Une légère respiration pour les acteurs du marché après la correction de 15 % subie la semaine précédente.

Au-delà de cette phase de stabilisation du Bitcoin, le fait marquant des dernières séances concerne le VIX, indicateur de volatilité et de sentiment de peur sur le marché américain, qui s'est replié, enregistrant une baisse de 10 % vendredi.

Si cela ne garantit en rien que les marchés ont atteint un point bas, ce repli traduit néanmoins une certaine accalmie, pouvant encourager un retour à des décisions plus pragmatiques de la part des investisseurs.

Il reste toutefois essentiel de surveiller l'évolution de cet indicateur, qui pourrait franchir un seuil clé en repassant sous les 20 points, avec pour objectif un retour à la stabilité autour de 15 points.

Sur les marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sont tombés à leur plus bas niveau depuis octobre 2024, effaçant totalement la spéculation postélectorale. Ces derniers jours, cette spéculation semble progressivement basculer du côté baissier, bien que de nombreux longs agressifs aient encore été ouverts la semaine dernière.

La semaine qui débute ce lundi pourrait être déterminante. Le sentiment général semblant pencher en faveur des vendeurs, un rebond organique – autrement dit, sans une ouverture excessive de positions longs – pourrait surprendre et forcer la liquidation des shorts. À l’inverse, si les spéculateurs se montrent trop impatients et agressifs, le marché pourrait continuer à évoluer latéralement afin d’épuiser les acteurs en présence.

La carte de liquidité met en évidence une première zone clé entre 85 000 et 87 000 dollars, avant un éventuel retour vers la partie basse du range précédent, située entre 91 000 et 95 000 dollars.

À la baisse, la majorité des liquidités se trouvent sous les creux intermédiaires de la structure haussière en place depuis le point bas du mardi 11 mars. Un scénario haussier crédible impliquerait d’abord un balayage rapide de cette zone, avec un mouvement vers 76 000 à 77 000 dollars, avant un retournement à la hausse.

Marchés dérivés Bitcoin en données 4 heures

En matière de capitalisation, le Bitcoin demeure, sans surprise, le leader incontesté de l’écosystème crypto, conservant la première place du classement avec une capitalisation de 1 660 milliards de dollars, soit une hausse de 26 milliards depuis notre dernière analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,70 % +1,70 % -14,30 % ETH / Bitcoin -0,30 % -9,20 % -18,40 %

Bitcoin, dernière chance pour le range

C'est désormais acté : le range des 91 000 à 108 000 dollars a été perdu, confirmé par deux clôtures hebdomadaires sous ce seuil. On pourrait même considérer la bougie de fin février, dont la clôture avait été influencée par un tweet de D. Trump mettant en avant la création d'une réserve stratégique comme une anomalie.

Si l'on retient cette hypothèse, les probabilités suggèrent désormais un maintien sous les 91 000 dollars, avec une phase de consolidation et de reconstruction au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, qui sert de support.

La dernière bougie hebdomadaire constitue un bon repère pour évaluer les mouvements à venir. Un franchissement des 85 344 dollars à la hausse pourrait enclencher un rebond vers la première résistances située à 91 000 dollars.

À l'inverse, une clôture hebdomadaire sous la SMA50, désormais située à 75 500 dollars et très proche du point bas hebdomadaire, pourrait marquer le début d’une correction plus profonde et plonger le Bitcoin dans une phase baissière, susceptible de durer plusieurs semaines à plusieurs mois.

La divergence du RSI en unité journalière suggère un rebond cette semaine. De plus, le biais baissier observé sur les marchés dérivés vient appuyer cette hypothèse. Par ailleurs, une clôture hebdomadaire au-dessus des 85 575 dollars ce dimanche validerait un point bas à 76 700 dollars.

La résistance des 91 000 dollars sera probablement très difficile à réintégrer. De nombreux investisseurs, étant piégés dans ce range, ils pourraient vendre leur position une fois de retour à leur point d'entrée (break-even).

Sur cette base, le BTC pourrait entrer dans une phase de consolidation latérale, maintenant une dynamique positive au-dessus des 85 575 dollars (0,5 de la dernière baisse) tout en cherchant à établir progressivement des sommets et des creux ascendants pour inverser la tendance hebdomadaire.

Si un puissant mouvement haussier à court terme, réintégrant le range au-delà des 91 000 dollars pour viser la borne opposée et tenter de nouveaux sommets, reste un scénario envisageable, il s'agirait probablement d’un dernier élan impulsif, rapide et volatil avant une longue période de consolidation.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, le RSI journalier suggère un rebond du BTC, renforcé par le biais baissier des marchés dérivés. Une clôture au-dessus de 85 575 dollars validerait un point bas, mais la résistance à 91 000 dollars pourrait bloquer la hausse, limitant le marché à une consolidation latérale avant un éventuel dernier mouvement haussier impulsif.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre son range à 91 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

