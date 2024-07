« Mon opinion était fausse » – Le PDG de BlackRock admet s’être trompé sur le Bitcoin (BTC)

La société BlackRock vient de publier ses résultats du 2e trimestre, qui sont meilleurs que prévu. L’occasion pour Larry Fink de revenir sur le rôle du Bitcoin (BTC) – le PDG de BlackRock a admis son erreur d’il y a 5 ans.

Le PDG de BlackRock admet une erreur en ce qui concerne le Bitcoin

On attendait les résultats du 2e trimestre de BlackRock cette semaine et l’entreprise vient de les publier. Elle rapporte des actifs sous management (AUM) records : ils représentent désormais plus de 10 600 milliards de dollars.

Larry Fink a notamment pointé du doigt l’ETF Bitcoin qui a été proposé depuis février 2024 : il a engrangé 4 milliards de dollars sur le 2e trimestre et 18 milliards de dollars au total. Et le PDG de BlackRock est même allé plus loin, puisqu’il a encensé le Bitcoin, admettant qu’il n’avait pas la bonne opinion quelques années plus tôt :

« Mon opinion d’il y a 5 ans était fausse. Je pense que le Bitcoin est un instrument financier légitime. »

Le PDG de BlackRock fait référence à certaines sorties remarquées en ce qui concerne la cryptomonnaie. Voici par exemple comment il qualifiait le Bitcoin en 2017 :

« Bitcoin vous montre simplement combien il y a de demandes pour le blanchiment d’argent dans le monde. C’est tout ce que c’est. »

Une alternative aux monnaies fiat, selon Larry Fink

Le revirement est net, puisque Larry Fink conseille désormais aux investisseurs de considérer le BTC comme une alternative monétaire, afin de se protéger de l’inflation :

« C’est un instrument dans lequel vous investissez lorsque vous êtes plus apeuré. C’est un instrument pour les moments où vous pensez que les pays sont en train de dévaluer leurs monnaies à cause de déficits excessifs. »

D’où un conseil particulièrement net du PDG de BlackRock :

« Tout le monde a besoin de considérer [le Bitcoin] comme une alternative. »

Comme le souligne Eric Balchunas, un analyste des ETF pour Bloomberg, il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une telle déclaration de la part du PDG du plus gros gestionnaire d’actifs au monde.

« Il est essentiel de considérer à quel point c’est quelque chose de considérable que Larry Fink, qui gère 10 600 milliards de dollars, continue à délivrer ces approbations du Bitcoin en tant que classe d’actifs légitime. »

Le positionnement de BlackRock semble en effet clair, et le géant de la gestion d’actifs participe à légitimer l’arrivée du BTC dans les portfolios d’une classe d’investisseurs plus variée.

Source : NBC via Bitcoin Magazine

