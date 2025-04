CUBO_ai : Le projet de Nayib Bukele pour emmener le Salvador à la pointe de l'IA

Cathie Wood, la PDG d'ARK Invest, prononcera la conférence inaugurale du programme éducatif Centres urbains pour le bien-être et les opportunités consacré à l'intelligence artificielle (CUBO_ai), prévu au Salvador en avril.

Cette masterclass inaugurera une formation exclusive pour un groupe d'étudiants salvadoriens, qui bénéficieront d'un mentorat dispensé par des experts de géants technologiques mondiaux tels que Nvidia. Cette initiative fait suite à l'adoption en février de la loi sur la promotion de l'IA et de la technologie.

Le programme, soutenu par le gouvernement salvadorien en partenariat avec ARK Invest s'inscrit dans la continuité du succès du programme CUBO+ Bitcoin. Ce dernier a déjà formé plus de 200 Salvadoriens dans les domaines du développement de Bitcoin et du Lightning Network.

