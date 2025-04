XRP le support clé des 2 dollars va-t-il céder ? Analyse de la crypto de Ripple du 2 avril 2025

Aujourd'hui marque « le jour de la libération » ! Bien que personne ne sache vraiment ce que cela implique, cette journée pourrait être marquée par une forte volatilité, d'autant plus que la crypto du projet Ripple commence à montrer des signes d’essoufflement.

Tous les regards se tournent vers les États-Unis pour « le jour de la libération »

Nous sommes le mercredi 2 avril 2025 et le prix du XRP évolue autour de 2,1 dollars.

Notre dernière analyse technique du XRP date du 18 mars 2025, lorsque l’actif évoluait autour de 2,30 dollars. Depuis, la fin officielle du procès opposant la SEC à Ripple a été annoncée, mais le XRP peine à intégrer cette nouvelle, pourtant majeure, dans son action de prix.

Cependant, c’est une tout autre actualité qui capte l’attention des marchés en ce début de semaine. En effet, à 22h00, heure de Paris, ce 2 avril 2025, tous les regards seront tournés vers la conférence de presse de D.Trump au sujet des tarifs douaniers, après plusieurs semaines d’incertitude et de tension. Les acteurs du marché espèrent enfin des éléments concrets, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Depuis l’investiture du nouveau président américain, les marchés affichent une tendance globalement baissière. Sa politique commerciale suscite de fortes inquiétudes, au point de faire redouter une récession, voire une période de stagflation. À ce stade, il reste extrêmement difficile d’anticiper l’impact réel de ces décisions sur les actifs à risque.

Une chose est néanmoins certaine : le marché s’est en partie couvert, le risque a été allégé, et une partie des scénarios négatifs semble déjà intégrée. Sauf surprise particulièrement défavorable, il paraît raisonnable d’envisager la formation d’un point d’équilibre — voire un rebond — dans les prochains jours.

À moins, bien sûr, que les craintes récessives ne viennent à dominer une psychologie de marché déjà largement fragilisée.

Les marchés dérivés concernant la crypto Ripple montrent des signaux significatifs d'un biais baissier qui s'affirme à court terme. Ce biais intervient à l'approche d'un support majeur qui fait réagir les prix depuis décembre 2024.

Cette hypothèse se base sur une hausse des intérêts ouverts alors même que les frais de financement sont faibles, voire très régulièrement négatifs ces derniers jours. C'est particulièrement la baisse observée depuis le pivot des 2,22 dollars qui pourrait inciter les traders à parier à la baisse.

Ainsi, si le support des 2 dollars continuait à jouer son rôle, ce qui est favorable en termes de probabilité, l'actif aurait des liquidités suffisantes pour rapidement rejoindre les 2,40 dollars.

Toujours 4ᵉ parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation de 123,88 milliards de dollars, le XRP commence à montrer des signaux de faiblesse.

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -2,70 % -13,90 % -18,00 % XRP/ Bitcoin -3,80 % -10,90 % -11,80 %

Des signaux de faiblesses s'installent peu à peu

La crypto du projet Ripple demeure l’un des actifs les plus solides de l’écosystème, mais elle commence à montrer quelques signes de faiblesse. La semaine dernière, elle a perdu sa moyenne mobile à 20 semaines et peine désormais à retrouver une polarité positive au sein du range qu’elle construit depuis le début du mois de décembre 2024.

Progressivement, la pression s’intensifie sur le support des 2 dollars, et la configuration actuelle laisse entrevoir un possible schéma de distribution, susceptible d’inquiéter même les partisans les plus convaincus du XRP. La tendance reste toutefois neutre en hebdomadaire, et l’hypothèse d’un range demeure, à ce stade, la plus pertinente.

Cela dit, en cas de rupture du seuil des 2 dollars, le risque d’un retour vers la moyenne mobile à 50 semaines devient tangible — d’autant plus que les bougies générées lors du « bullTrump » (consécutif à l’élection de D. Trump) traduisent un déséquilibre de marché encore non comblé. Dans ce contexte, l’actif pourrait rapidement revenir dans la zone des 1 à 1,30 dollars.

Sur le graphique journalier, le range est clairement visible, et la tendance reste neutre. La zone de polarité à 2,45 dollars, point d’équilibre du range actuel, représente la résistance à franchir en clôture pour envisager un retour vers la borne haute, autour des 3 dollars.

Le principal problème à court terme réside dans l’alignement des moyennes mobiles journalières. Celles à 7, 20 et 50 jours sont désormais toutes orientées à la baisse, et les dernières impulsions n’ont pas permis de croisement haussier.

En particulier, le fait que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours n’aient pas croisé à la hausse durant le mois de mars laisse présager que le mouvement baissier amorcé fin janvier 2025 pourrait finir par enfoncer le support du range. Si ce scénario se concrétisait, l’hypothèse d’un piège baissier resterait envisageable. Dans ce cas, une réintégration rapide serait probable, avec pour objectif au minimum un retour vers les 2,45 dollars.

Graphique du cours du XRP sur une échelle journalière

En résumé, le XRP perd progressivement de sa vigueur. Bien que le support des 2 dollars résiste, les rebonds s’essoufflent et ne permettent plus d’envisager une véritable relance haussière. L’actif devra soit trouver de nouveaux catalyseurs haussiers pour retrouver de la force, soit il est probable que la zone sous le range soit prochainement testée.

Alors, pensez-vous que la crypto de Ripple puisse relancer à la hausse à l'approche des 2 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

