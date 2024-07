Bitcoin : une réponse pacifique aux décisions arbitraires de l'État argentin

Bitcoin est souvent perçu comme un outil purement financier, mais il offre bien plus que cela. En Argentine, où les politiques économiques ont maintes fois échoué, Bitcoin émerge comme une réponse pacifique et efficace pour redonner au peuple sa souveraineté monétaire.

Ce dossier est le fruit d'un travail de terrain réalisé en Argentine par Cryptoast. Il signe le second épisode d'une « série de l'été », composée de 7 épisodes et qui sera publiée tout au long des mois de juillet et août. Vous pouvez retrouver l'épisode précédent ici.

Le paradoxe argentin : un siècle de pertes et de désillusions

Vous n'avez probablement jamais entendu l'expression « riche comme un Argentin », pourtant, elle était couramment utilisée il y a plus d'un siècle. Au début des années 1900, l'Argentine était un modèle de richesse et de développement, avec un PIB par habitant comparable à celui des nations européennes les plus développées de l'époque.

Toutefois, la Grande Dépression des années 1930 a gravement affecté le pays, réduisant la demande internationale pour ses produits agricoles et provoquant une chute brutale des prix.

Depuis lors, les politiques économiques ont souvent oscillé entre protectionnisme et libéralisme, entraînant des périodes d'hyperinflation et de dévaluations massives de la monnaie.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les années 2000 ont été particulièrement éprouvantes pour les Argentins. En 2001, l'Argentine a fait défaut sur sa dette souveraine, provoquant une crise économique profonde.

Les banques ont ainsi gelé les comptes bancaires, empêchant les citoyens de retirer leurs fonds. Cette période, connue sous le nom de « corralito », a laissé des cicatrices profondes dans la société argentine. Les Argentins ont perdu leurs économies du jour au lendemain, et beaucoup ont été plongés dans la pauvreté.

En 2001, un peso équivalait à un dollar. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, 10 000 pesos. Dans votre esprit, vous aviez 10 000 dollars. Et un jour, ils ont dit, vous ne pouvez pas sortir votre argent. Et personne ne pouvait sortir son argent, c'était comme s'ils avaient mis un enclos où l'on mettait les animaux. Francisco Calderón, créateur de Lnp2pBot et de Mostro

Depuis lors, les gouvernements se sont enchaînés, essayant tant bien que mal de lutter contre une inflation galopante. La dévaluation du peso argentin s’est accompagnée d’une augmentation du chômage et de la pauvreté, causant ainsi des tensions sociales croissantes.

En 2023, l’Argentine a été touchée par la crise économique la plus grave depuis 2001, marquée par une récession, une inflation incontrôlée et le déséquilibre des finances publiques. L’inflation, historiquement élevée, a atteint son plus haut niveau depuis la fin de l’épisode d’hyperinflation en 1991, atteignant 211 % en glissement annuel.

Cette inflation élevée a conduit à des tensions sociales, des grèves et des manifestations contre le gouvernement. Les politiques gouvernementales n'ayant pas réussi à stabiliser l'économie, la confiance des citoyens envers le peso argentin s’est définitivement évanouie.

Dans ce contexte, de nombreux Argentins ont commencé à chercher des alternatives pour protéger leurs économies et garantir leur avenir financier.

👉 Découvrez notre guide pour acheter du Bitcoin facilement

Bitcoin : rendre au peuple le contrôle de sa souveraineté monétaire

Francisco Calderón, originaire du Venezuela, connaît parfaitement ce schéma. Il explique que voir l'État recourir à la planche à billets pour augmenter significativement la masse monétaire n'est pas une solution. L'augmentation des dépenses publiques sans une compensation adéquate par des recettes fiscales conduit inévitablement à des déficits budgétaires chroniques.

Développeur, hacktiviste et évangéliste Bitcoin, Francisco Calderón est arrivé en Argentine en 2015 avec un projet ambitieux : éviter que les Argentins ne voient leurs économies anéanties, éviter qu’ils ne subissent le même sort qu’il a vécu dans son pays natal.

Bien que de nombreux Bitcoiners soutiennent que Bitcoin est apolitique, pour cet évangéliste, BTC est un puissant outil de défense et d'expression politique. Il permet de renverser la pyramide des décisions, permettant à la base de choisir sa destinée et de reprendre le contrôle sur sa valeur travail.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Aujourd'hui, nous pouvons utiliser le Bitcoin comme outil de défense et d'expression politique. En d'autres termes, je dis que je ne veux pas utiliser l'argent que les politiciens m'imposent. Francisco Calderón

En 2018, il décide de quitter son emploi de programmeur pour se consacrer entièrement à l’étude de Bitcoin pendant 3 mois. Le chemin a été long et sinueux, il avoue avoir utilisé Bitcoin sans le comprendre au début.

Puis, progressivement, il a franchi différents niveaux de compréhension, découvrant les principes économiques de l'école autrichienne. Finalement, il a compris que Bitcoin était la solution, et il s'est alors engagé à partager cette opportunité de reprendre le contrôle de son propre avenir.

Après avoir travaillé sur divers projets P2P sur le Lightning Network, il lance lnp2pBot en août 2021. Cet outil fonctionne sur l’application Telegram et permet aux utilisateurs d'échanger Bitcoin contre des devises fiduciaires à l'aide du Lightning Network, agissant comme un service d'entiercement sans intermédiaires.

La solution proposée ne nécessite pas de renseigner des données personnelles via les procédures Know Your Customer (KYC), offrant ainsi une meilleure confidentialité.

Francisco Calderón insiste sur l’importance de proposer une solution non dépositaire, ce qui signifie que les développeurs n’ont pas accès aux fonds des utilisateurs. Enfin, le 2e point sur lequel il ne transige pas est la participation communautaire. Tout doit être open source :

Il fallait que je me nourrisse des gens et parce que je ne sais pas tout, j'ai besoin que les gens me parlent, c'est pourquoi je ne peux pas me fermer. Francisco Calderón

Cependant, les risques de centralisation inhérents à l’exécution du bot sur Telegram représentent encore un risque trop élevé. En effet, l’histoire nous le confirmera : le 25 mars 2024, l'Audiencia Nacional de España (ANE) a ordonné la suspension des services de l'application de messagerie mobile Telegram.

Même si cette sanction n’est pas liée à Bitcoin, elle montre la nécessité de développer une plateforme plus décentralisée et plus résistante à la censure.

C’est sur ce constat qu’est né un nouvel outil identique, mais basé sur le protocole décentralisé Notes and Other Stuff Transmitted by Relays (Nostr). Actuellement en phase de test, ce dernier vise une popularisation organique rapide.

L'objectif est de recueillir un maximum de retours d'utilisateurs pour apporter les correctifs nécessaires et encourager la multiplication des nœuds, favorisant ainsi la concurrence libre et la réduction des frais pour chaque opération.

👉 Découvrez notre guide pour acheter du Bitcoin facilement en 2024

Un avenir fait de liberté et de souveraineté est-il forcément lié à une politique d’hyperbitcoinisation ?

L'idée d'une hyperbitcoinisation, où Bitcoin deviendrait la monnaie dominante à l'échelle mondiale, est souvent débattue dans la communauté des cryptomonnaies. Bien que cette perspective puisse sembler lointaine, elle représente une vision inspirante d'un futur où les individus ont retrouvé leur souveraineté monétaire et échappé aux manipulations des gouvernements.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pour Francisco Calderón et de nombreux autres défenseurs de Bitcoin, l'émission monétaire par les États est une source majeure d'inflation. Malheureusement, cette émission est souvent décidée par un petit nombre de personnes, qui peuvent facilement se corrompre lorsqu'ils détiennent ce pouvoir. Calderón explique à ce sujet :

Nous allons donc les aider à ne pas être corrompus, nous allons enlever la tentation de contrôler l'argent des gens en séparant l'argent de l'État. Francisco Calderón

L’évangéliste Bitcoin poursuit en expliquant que la réalité est que Bitcoin n'a pas besoin d'être universellement adopté pour démontrer sa valeur. En Argentine, Bitcoin est déjà un succès en aidant les citoyens à éviter l'inflation et à protéger leur épargne.

Pour de nombreux Argentins, Bitcoin représente bien plus qu'une simple monnaie numérique. C'est un outil politique et économique qui redonne le pouvoir au peuple, offrant une alternative viable aux systèmes financiers traditionnels et une protection contre les abus de pouvoir des États.

👉 Envie d'en savoir plus sur Bitcoin ? - Voici le top 10 des meilleurs livres sur Bitcoin

De nombreuses personnes s'attendent à une hyperbitcoinisation, où le Bitcoin deviendrait la monnaie dominante mondiale. Cependant, Francisco Calderón pense que cela est peu probable. Il croit que le Bitcoin a déjà prouvé son succès en étant utilisé pour éviter l'inflation.

Il voit le Bitcoin comme un « or numérique » que les États utiliseront pour se protéger des crises économiques majeures, notamment des fluctuations brutales du dollar. Seuls les États ayant des réserves en or ou en Bitcoin pourront se protéger efficacement des défaillances macroéconomiques.

Quand vous avez une monnaie comme le Peso ou le Bolivar, il est très facile de prendre la décision de passer à 100% en Bitcoin. Parce que vous ne perdez jamais. Francisco Calderón

En fin de compte, encore une fois Bitcoin montre sa résilience en s’adaptant aux problèmes rencontrés par les Argentins. En permettant à ces derniers d’échapper à l’instabilité économique chronique dont fait les frais l’Argentine, il leur permet de retrouver leur souveraineté monétaire en leur permettant de conserver leur valeur travail dans le temps.

Ainsi, au-delà d'une innovation technologique, Bitcoin pourrait incarner une révolution pacifique contre les gouvernements arbitraires, et une voie vers la liberté économique pour tous.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.