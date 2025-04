Seul le Bitcoin résiste aux tarifs de Donald Trump

Liberation Day. Pour Donald Trump, l’annonce de droits de douane massifs et arbitraires devait marquer la fin de l’oppression commerciale. Pour le reste du monde, cela signifie la fin du libre échange. Une réalité qui se traduit par un krach des marchés boursiers : même l’or est en baisse ! Et seul le Bitcoin résiste.

Donald Trump met l'économie mondiale au tapis avec ses tarifs

Hier, Donald Trump a dévoilé les droits de douane qu’il compte imposer au reste du monde.

Dans un grand moment de télévision, armé d'un tableau géant, le président des États-Unis a expliqué que son pays était victime de sa générosité. Le petit souffre douleur de la classe face aux bullies que sont la Chine et l’Union européenne.

La bombe des tarifs lâchée par Donald Trump a fait trembler le monde entier.

Tous les dirigeants auraient déjà contacté la Maison-Blanche pour tenter de négocier. Des pays comme le Cambodge ont été accusés de s’enrichir sur le dos des États-Unis. Une île peuplée uniquement de pingouins et sans résident humains s’est vu infliger des tarifs douaniers de 10 % sur ses exportations.

La méthode de calcul pour ces tarifs, que l’administration américaine estime « réciproques », a fait grincer les dents des économistes. L’équipe du président des États-Unis a simplement calculé le ratio du déficit commercial sur le total des importations avec un pays. Ce résultat, exprimé en pourcentage, a ensuite été divisé par 2. Preuve, selon la maison blanche, que les tarifs sont « mesurés ».

Cette méthode explique que des pays comme le Lesotho, un des 30 pays les plus pauvres du monde, se retrouvent avec des tarifs de 50 %.

Le résultat ne s’est pas fait attendre sur les marchés boursiers. Immédiatement après l’annonce, tout était en baisse :

Le S&P 500 a perdu 4,84 % ;

a perdu 4,84 % ; le Nasdaq composite - 5,41 % ;

- 5,41 % ; le Dow Jones - 3,98 %.

Les géantes de la Tech, comme Tesla ou Microsoft, perdent respectivement 5,47 % et 2,36 %. En tout, les marchés américains ont perdu 2 900 milliards de dollars en une journée.

Sur les dernières 24 heures, l’actif qui résiste le mieux est le Bitcoin !

En revanche, du côté des crypto pas de krach à l’horizon.

Sur les dernières 24 heures, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies reste stable. Le prix du Bitcoin oscille entre 82 600 et 84 600 dollars, l'équivalent d'une variation de plus ou moins 1 %, avec une tendance à être dans le vert.

Ce qui fait de l'or numérique le seul actif à être neutre voire positif parmi les 20 plus grosses capitalisation au monde.

Cette semaine encore, de nombreux économistes ne se privaient pas pour rappeler au monde que « le Bitcoin n’est pas un actif de réserve ». Pourtant, aujourd’hui, l’or est dans le rouge et bitcoin est dans le vert.

Comment expliquer une telle résilience des actifs numériques, pourtant jugés dangereux et volatils ?

Lors des premières années du Bitcoin, la taille relativement faible de l’actif le rendait plus sensible à la volatilité des autres marchés.

Aujourd’hui, avec des fonds d’investissement qui détiennent du Bitcoin et des entreprises comme Microstrategy qui en ont un demi-million en trésorerie, le Bitcoin n’est plus un actif aussi sensible. Les gens commencent à l’utiliser comme valeur de réserve, et cela se voit sur les graphiques.

La valeur d’un actif n'est rien d'autre que la moyenne de ce que tout le monde en pense.

Si les actionnaires s’entendent pour dire que l'action Tesla représente la cote de popularité d’Elon Musk, alors Tesla monte en flèche. Si le monde entier s’entend pour dire que l’or est la réserve de valeur commune, alors la capitalisation de l’or devient la plus grande au monde.

Et si les grandes forces économiques utilisent le Bitcoin pour se protéger de la volatilité et de l’inflation, alors le Bitcoin ne chute pas pendant les crises. Serions-nous en train de vivre ce changement de paradigme ?

