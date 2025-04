Guerre commerciale : Emmanuel Macron appelle à suspendre les investissements aux États-Unis

En réponse à la déclaration de guerre commerciale de Donald Trump, Emmanuel Macron a appelé à ne plus investir aux États-Unis, au moins temporairement. Selon lui, l’économie américaine sera la première victime de ces nouveaux droits de douane.

Emmanuel Macron réagit à l’annonce de Donald Trump

À la suite de l’annonce des nouveaux « tariffs » de Donald Trump qui a perturbé les marchés financiers, Emmanuel Macron a tenu une réunion jeudi avec les représentants des filières impactées.

Dans le discours préliminaire de cette réunion, le président a appelé les entreprises à suspendre leurs investissements aux États-Unis, et ce, au moins temporairement, face à une décision qu’il qualifie de « brutale et infondée » :

Donc je pense que ce qui est important, et c’est tout le travail qu’il faut faire par filière, c’est que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, soient un temps, suspendus, tant qu’on n’a pas clarifié les choses avec les États-Unis d’Amérique.

Emmanuel Macron l’affirme : « on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tariffs », explique-t-il en mettant en avant les théories économiques. D’ailleurs, le calcul desdits déséquilibres serait à remettre en perspectives, puisque certains secteurs ne seraient pas pris en comptes, tels que les services du numérique.

Tandis que le monde entier est concerné, ce sont 20 % de droits de douane qui ont été décrétés pour l’Union européenne, mais il ne s’agit là que d’un minimum. Par exemple, ceux des secteurs de l’aluminium, de l’acier et de l’automobile sont déjà fixés à 25 %, et il pourrait en être de même pour ceux de la pharmacie, du bois et des semi-conducteurs.

Des effets hétérogènes selon chaque pays

Malgré tout, l’impact ne sera pas homogène pour tous les pays de l’Union. Par exemple, là où les exportations vers les États-Unis pèsent 10 % du produit intérieur brut (PIB) irlandais, cette valeur ne serait « que » de 1,5 % pour la France.

Néanmoins, il s’agit également de considérer les effets de ricochets, en raison de droits de douane « plus massifs » pour « la Chine, l’Inde, et plus généralement l’Asie du Sud-Est ». Ces pays-là pourraient alors choisir de rediriger leurs exportations, notamment vers l’Europe, pouvant déséquilibrer les filières locales concernées.

Ainsi, Emmanuel Macron appelle les pays européens à être « réactifs, unis et organisés », car selon lui, ces mesures impacteront en premier lieu les États-Unis :

Une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l’économie américaine et les Américains, qu’il s’agisse des entreprises et des citoyens, sortiront plus faibles qu’hier et plus pauvres. Et je pense qu’il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l’économie américaine elle-même.

Alors que cet impact sera immédiat pour l’économie américaine, selon le président, les effets de ces mesures pourraient mettre plusieurs années à devenir « tangible dans les économies européennes ».

Après les premières réactions à chaud du marché, notons que le CAC 40 a perdu 1,66 % lors de la séance de jeudi. Depuis le début du mois de mars, l’indice de référence en France cède ainsi 7 %, effaçant quasiment ses gains de l’année.

Source : Élysée, X

