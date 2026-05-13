Le Smic va augmenter de 2,4 % dès le 1er juin, selon le ministre du Travail

Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, a annoncé une augmentation du Smic qui sera appliqué dès le 1er juin 2026. A quoi correspond la hausse ?

En France, le SMIC va augmenter de 2,4 %

L’inflation a progressé nettement en mai dernier, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Cela va conduire à une augmentation automatique du SMIC, selon Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail. Au micro de France Info ce matin, il a confirmé une hausse de l’ordre de 2,4 % :

Une hausse autour de 2,4 % dès le 1er juin, on est en train d’affiner le deuxième chiffre après la virgule.

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Aujourd’hui, 2,3 millions de Français reçoivent un salaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Une augmentation de 2,3 % correspondrait à 44 euros en plus par mois, selon Jean-Pierre Farandou :

Cela fait environ 44 euros brut de plus par mois, donc c’est substantiel.

Le SMIC est augmenté automatiquement tous les 1ers janviers, afin de suivre l’inflation. Si celle-ci dépasse les 2 % en cours d’année, il est également porté à la hausse. C’est ce qui s’est passé ce mois.

Une hausse limitée ?

En 2005, le SMIC atteignait 8,03 euros bruts de l’heure, contre 12,02 euros bruts de l’heure en janvier 2026. Cela correspond à une augmentation de 49 %. Mais la modalité de calcul a souvent été critiquée par les acteurs sociaux, car elle ne reflète pas le coût réel de la vie des ménages modestes.

L’indice des prix à la consommation se base en effet sur une moyenne de l’ensemble des Français. Or pour les ménages modestes, l’alimentation, le logement, et surtout l’énergie, pèsent plus lourd que les autres secteurs. Plus de la moitié des revenus des personnes aux SMIC est donc englouti dans des postes de dépense qui ont augmenté bien plus vite que l’inflation globale. Par ailleurs, si le SMIC a augmenté progressivement, le pouvoir d’achat réel des Français n’a augmenté que de 2,5 % depuis 2012.

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Pour les Français, il est donc difficile de compter uniquement sur les mesures proposées par les gouvernements pour protéger leur épargne de l’inflation. C’est pourquoi des investissements alternatifs se sont démocratisés, à l’instar des cryptomonnaies.

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Source : France Info

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