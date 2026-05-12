L’inflation alimentaire est au plus haut depuis la période post-Covid – L’ONU lance un avertissement.

La guerre en Iran a des effets qui vont au-delà du pétrole. Le coût de l’approvisionnement a fait grimper les prix dans le secteur de l’alimentaire, au point de déclencher une alerte de la part de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

L’inflation alimentaire nettement en hausse dans le monde

Selon un rapport de l’ONU, les prix alimentaires mondiaux ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans. Alors que l’inflation avait ralenti alors que les économies s’éloignaient de la crise du Covid, elle est repartie à la hausse à cause de la guerre au Moyen-Orient.

Les chaînes d’approvisionnement sont perturbées et les coûts liés au transport sont désormais plus élevés, face à des prix du pétrole qui ont explosé. L’indice des prix des matières premières alimentaire de l’ONU, qui suit ces évolutions, affiche une hausse de 1,6 % pour le mois d’avril, ce qui correspond à une hausse continue sur les 3 derniers mois.

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Ce sont surtout les prix des huiles végétales, de la viande et des céréales qui ont progressé. À l’inverse, les produits laitiers et sucriers ont vu leurs prix baisser, toujours selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Un avertissement de l’ONU sur la poursuite de la guerre

Máximo Torero, économiste en chef de la FAO, a déclaré à Bloomberg qu’on assiste en réalité à une certaine résilience du secteur, mais que celle-ci pourrait ne pas durer :

La filière agroalimentaire est pour l’instant résiliente, car elle écoule ce qu’elle a déjà produit. Mais cela changera très rapidement à mesure que les coûts des matières premières et de l’énergie se transmettront, et nous le ressentirons alors en tant que consommateurs.

Il faut aussi rappeler que l’indice suit le cours des matières premières – il existe donc un décalage entre le moment où les prix s’envolent et où ceux-ci sont répercutés sur le consommateur des produits finaux. D’où un avertissement de l’ONU : au-delà de 3 mois, la crise pourrait s’aggraver :

Si cela dure jusqu’au 90e jour, la probabilité d’une crise alimentaire sera nettement plus élevée à la fin de 2026 et en 2027.

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En France, l’évolution des prix à la consommation affichait 2,2 % sur un an, une hausse pour l’instant surtout expliquée par l’accélération des prix de l’énergie. L’inflation alimentaire affichait quant à elle 1,3 %, contre 1,8 % le mois précédent. Ces chiffres pourraient être attendus en hausse dans les mois à venir.

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Source : Bloomberg

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