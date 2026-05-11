Le gouverneur de la Banque de France alerte sur le décrochage économique français avant son départ dans une lettre à E. Macron

François Villeroy de Galhau a publié sa dernière Lettre au président de la République dans un contexte économique tendu, marqué par l’inflation énergétique, la dette publique et le ralentissement de la croissance. À quelques semaines de son départ anticipé, le gouverneur de la Banque de France livre un diagnostic sévère, mais oublie de remettre en question le système monétaire.

François Villeroy de Galhau dresse un constat sévère sur l’économie française

La Banque de France publie chaque année une lettre au président de la République, adressée également aux présidents des 2 chambres du Parlement.

L’édition 2026, intitulée « Au-delà de l’urgence, plus que jamais élargir l’horizon », intervient alors que François Villeroy de Galhau, actuel gouverneur de la Banque, doit quitter ses fonctions au mois de juin, soit 1 an avant la fin théorique de son mandat.

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Dans cette lettre, le gouverneur décrit une France prise entre un horizon à court terme où l’économie est confrontée à un choc d’offre lié au conflit au Moyen-Orient, avec une hausse du prix de l’énergie, moins de croissance et plus d’inflation, mais aussi long terme avec une dette publique élevée, des dépenses publiques en augmentation perpetuelle, une productivité insuffisante, un taux d’emploi inférieur aux meilleurs pays européens et une crise du logement.

Selon les scénarios de la Banque de France, la croissance française pourrait se limiter entre 0,3 % et 0,9 % en 2026, tandis que l’inflation pourrait évoluer entre 1,7 % et 3,3 % selon la gravité du choc pétrolier.

Extrait de la lettre au Président de la République

Le passage le plus politique de la lettre de Villeroy de Galhau concerne les « choix gérontocratiques » de la France, accusée de transférer aux jeunes la charge de la dette, des retraites et d’un modèle social de plus en plus coûteux.

À l’inverse, nos arbitrages collectifs ont été jusqu’à présent en faveur des seniors : dépenses de retraite et de santé, et financement par le déficit, ... Si notre pays poursuit de tels choix gérontocratiques, il ne pourra pas bien préparer l’avenir.

Cette lettre arrive aussi au moment où Emmanuel Macron a proposé Emmanuel Moulin, ancien secrétaire général de l’Élysée et proche du président, pour lui succéder à la tête de la Banque de France, pour un mandat de 6 ans.

Cette nomination doit encore être validée par les parlementaires, mais elle alimente déjà les critiques de ceux qui y voient une tentative du président de la République de verrouiller une institution clé avant 2027.

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La lettre du gouverneur de la Banque de France décrit les symptômes du système fiduciaire sans en nommer la cause

Le diagnostic de Villeroy de Galhau est pragmatique, mais il demeure enfermé dans le cadre institutionnel classique. La dette serait d’abord un problème de gestion budgétaire, l’inflation un choc externe à contenir, et la solution passerait, selon lui, par le travail, la productivité, la maîtrise des dépenses publiques et le retour de l’inflation vers la cible de 2 %.

Pour un Bitcoiner, cette lecture oublie l’essentiel : ces déséquilibres ne sont pas seulement des erreurs de pilotage politique, mais les conséquences normales d’une économie fondée sur une monnaie fiduciaire, administrée par les banques centrales et soutenue par une dette qui doit continuellement augmenter pour maintenir notre système étatique, faussement libéral.

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Lorsque Villeroy critique le transfert de dette aux jeunes générations, il décrit précisément l’un des mécanismes centraux du modèle fiduciaire popularisé par Keynes. Les États peuvent financer le présent par l’endettement, repousser la facture dans le futur, puis en réduire partiellement le poids réel en sacrifiant l'épargne de la population grâce à l’inflation.

Le problème n’est donc pas seulement que la France gère mal ses finances publiques, mais qu’un système monétaire fondé sur la dette rend ce comportement politiquement possible, puis économiquement nécessaire pour maintenir nos dirigeants en place.

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Source : Banque de France

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