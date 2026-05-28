Sequans dit adieu aux 100 000 BTC, la société française se recentre sur les semi-conducteurs liés à l'IoT

Coup d'arrêt pour l'une des Bitcoin Treasuries françaises les plus ambitieuses. Sequans Communications annonce ce 28 mai 2026 avoir remboursé l'intégralité de sa dette convertible grâce à la vente d'une partie de ses bitcoins. La société conserve 658 BTC, mais renonce officiellement à sa stratégie de trésorerie crypto.

Sequans solde sa dette et tire un trait sur sa Bitcoin Treasury

L'aventure Bitcoin aura été de courte durée pour Sequans Communications, fabricant français de puces pour l'Internet des objets (IoT). La société a annoncé ce 28 mai 2026 le remboursement intégral de la dette convertible émise en juillet 2025. L'opération a été financée par la vente d'une partie des bitcoins (BTC) détenus par l'entreprise .

Au terme de cette manœuvre, la société conserve environ 658 BTC, désormais totalement libres de toute charge. Plus important encore, Sequans acte la fin de sa stratégie de trésorerie en actifs numériques. Le communiqué est sans ambiguïté, l'entreprise « ne poursuit plus de stratégie de trésorerie en actifs numériques et monétisera les avoirs restants au fil du temps ».

Une décision qui sonne le glas d'un projet annoncé en grande pompe à l'été 2025, lorsque Sequans avait levé 384 millions de dollars pour bâtir une Bitcoin Treasury et viser à terme l'acquisition de 100 000 BTC d'ici 2030.

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Un revirement déjà amorcé fin 2025

Le virage n'est pas une totale surprise. Dès novembre 2025, Sequans avait cédé près de 970 BTC afin de commencer à rembourser sa dette, dans un contexte de marché difficile pour les Digital Asset Treasuries (DAT). La société française rejoint ainsi une liste qui s'allonge d'entreprises ayant fait machine arrière sur leur stratégie Bitcoin comme The Bitcoin Society d'Éric Larchevêque.

Le contexte de marché n'aide pas. Le cours du Bitcoin évolue autour de 72 900 dollars ce 28 mai, en repli de 5,33 % sur sept jours . La capitalisation du BTC est même repassée sous celle de Meta et Tesla, illustrant la pression actuelle sur les acteurs exposés à l'actif.

Georges Karam, PDG de Sequans, justifie le choix dans le communiqué: « L'achèvement du remboursement de la dette marque un tournant important pour Sequans. Nous avons renforcé notre bilan, simplifié notre structure de capital et nous sommes désormais pleinement concentrés sur la croissance de notre activité de semi-conducteurs IoT. »

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Cap sur les semi-conducteurs et la 5G

Sequans revient ainsi à son cœur de métier. L'entreprise, fondée en 2003 et basée en France, fabrique des puces de connectivité cellulaire pour l'IoT. Ses composants permettent à des objets du quotidien comme des compteurs intelligents, véhicules connectés, équipements industriels... de communiquer via les réseaux 4G et 5G.

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La société mise désormais sur trois axes :

son portefeuille de produits 4G LTE-M et Cat-1bis (des standards optimisés pour les appareils IoT à faible consommation) ; sa nouvelle plateforme 5G eRedCap (une technologie 5G allégée, pensée pour les objets connectés) ; un émetteur-récepteur RF destiné aux applications de défense et aux drones.

Un repositionnement classique pour une entreprise tech qui souhaite rassurer ses actionnaires. Suite à l'annonce de leur stratégie Bitcoin en juillet 2025, l'action SQNS avait été multipliée par 3 pour atteindre un plus haut de 53,90 $ le 14 juillet 2025.

Actuellement le cours de l'action SQNS est de 3,94 $, soit une baisse de 78,35 % depuis un an et - 92,7 % depuis ses plus hauts.

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Source : communiqué

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