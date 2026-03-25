2% d'inflation dans les prochaines semaines ? La guerre au Moyen-Orient percute l'économie française
La guerre au Moyen-Orient va renvoyer l’inflation française à la hausse, selon les dernières prévisions de l’Insee. À quoi peut-on s’attendre pour le printemps ?
L’Insee prédit une inflation au-delà des 2 % pour le printemps
« L’environnement international a brutalement changé » écrit l’Insee dans sa dernière note, faisant référence au déclenchement brutal de la guerre au Moyen-Orient il y a un peu plus de 3 semaines. Dans les pays du Golfe, l’économie est bousculée, et la propagation est de plus en plus forte dans le reste du monde. Selon l’Insee, la croissance française sera ainsi touchée : elle n’atteindrait que 0,2 % pour les deux premiers trimestres 2026.
Par ailleurs, la flambée des prix du pétrole aura un effet fort sur l’inflation française. Alors que les prix à la pompe ont bondi et que l’approvisionnement coûte mécaniquement plus cher pour les denrées, les Français devront payer la facture. L’Insee table sur un « net regain de l’inflation », qui franchirait le seuil des 2 % « au cours du printemps ».
Les désordres du monde viendraient percuter l’économie française via les prix.
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Pour l’institut des statistiques, l’on peut tabler sur des cours du pétrole qui se maintiendront au-delà de 100 dollars le baril jusqu’à juin prochain. Le flou entourant la guerre au Moyen-Orient rend cependant difficile toute prévision à moyen terme.
En février dernier, l’inflation avait été chiffrée à 0,9 % par l’Insee, après une hausse de 0,3 % en janvier. Les prix à la consommation n’ont jamais retrouvé le niveau de l’avant-Covid, avec des secteurs du quotidien comme l’alimentation et l’énergie qui ont connu des hausses particulièrement élevées :
Évolution des prix à la consommation par secteurs
Des perspectives incertaines au niveau européen
Face à une tendance qui s’étend à toute l’Europe, la Banque centrale européenne appuie sur le frein. Il y a quelques jours, elle annonçait un maintien de ses taux d’intérêt, dans un contexte international particulièrement tendu :
La guerre au Moyen-Orient a considérablement accru l’incertitude, engendrant des risques de hausse de l’inflation et de ralentissement de la croissance économique. Elle aura un impact significatif sur l’inflation à court terme, via la hausse des prix de l’énergie. Ses conséquences à moyen terme dépendront de l’intensité et de la durée du conflit.
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L’Insee prévoit que les Français devront puiser dans leur épargne pour compenser cette hausse des prix du quotidien. Avec un effet direct : le ralentissement de la consommation.Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Source : Insee
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