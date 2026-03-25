2% d'inflation dans les prochaines semaines ? La guerre au Moyen-Orient percute l'économie française

La guerre au Moyen-Orient va renvoyer l’inflation française à la hausse, selon les dernières prévisions de l’Insee. À quoi peut-on s’attendre pour le printemps ?

L’Insee prédit une inflation au-delà des 2 % pour le printemps

« L’environnement international a brutalement changé » écrit l’Insee dans sa dernière note, faisant référence au déclenchement brutal de la guerre au Moyen-Orient il y a un peu plus de 3 semaines. Dans les pays du Golfe, l’économie est bousculée, et la propagation est de plus en plus forte dans le reste du monde. Selon l’Insee, la croissance française sera ainsi touchée : elle n’atteindrait que 0,2 % pour les deux premiers trimestres 2026.

Par ailleurs, la flambée des prix du pétrole aura un effet fort sur l’inflation française. Alors que les prix à la pompe ont bondi et que l’approvisionnement coûte mécaniquement plus cher pour les denrées, les Français devront payer la facture. L’Insee table sur un « net regain de l’inflation », qui franchirait le seuil des 2 % « au cours du printemps ».

Les désordres du monde viendraient percuter l’économie française via les prix.

💡 Notre guide pour affronter un bear market

Pour l’institut des statistiques, l’on peut tabler sur des cours du pétrole qui se maintiendront au-delà de 100 dollars le baril jusqu’à juin prochain. Le flou entourant la guerre au Moyen-Orient rend cependant difficile toute prévision à moyen terme.

En février dernier, l’inflation avait été chiffrée à 0,9 % par l’Insee, après une hausse de 0,3 % en janvier. Les prix à la consommation n’ont jamais retrouvé le niveau de l’avant-Covid, avec des secteurs du quotidien comme l’alimentation et l’énergie qui ont connu des hausses particulièrement élevées :

Évolution des prix à la consommation par secteurs

Des perspectives incertaines au niveau européen

Face à une tendance qui s’étend à toute l’Europe, la Banque centrale européenne appuie sur le frein. Il y a quelques jours, elle annonçait un maintien de ses taux d’intérêt, dans un contexte international particulièrement tendu :

La guerre au Moyen-Orient a considérablement accru l’incertitude, engendrant des risques de hausse de l’inflation et de ralentissement de la croissance économique. Elle aura un impact significatif sur l’inflation à court terme, via la hausse des prix de l’énergie. Ses conséquences à moyen terme dépendront de l’intensité et de la durée du conflit.

🌐 Dans l’actualité – États-Unis : de plus en plus d’Américains puisent dans leur épargne retraite face à la hausse du coût de la vie

L’Insee prévoit que les Français devront puiser dans leur épargne pour compenser cette hausse des prix du quotidien. Avec un effet direct : le ralentissement de la consommation.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : Insee

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.